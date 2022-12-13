13 Aralık 2022, Salı
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı?
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yılın son günlerine girmemizle birlikte gündemden düşmeyen konulardan olan, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri için meraklı araştırmalar devam ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı?
Giriş Tarihi: 13.12.2022 22:31 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 22:31
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