Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Doktor, hemşire ve diğer branştakiler olmak üzere pek çok sağlık çalışanı, 2022 banka promosyon ödemesi için meraklanıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı?