13 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yılın son günlerine girmemizle birlikte gündemden düşmeyen konulardan olan, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri için meraklı araştırmalar devam ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2022 22:31 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 22:31
  • 1
  • 10
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Doktor, hemşire ve diğer branştakiler olmak üzere pek çok sağlık çalışanı, 2022 banka promosyon ödemesi için meraklanıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Sağlık Bakanlığı Promosyon ödemelerine ilişkin Bakan Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar ve tüm bilgiler şöyle;

  • 3
  • 10
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1. basamak ve eczacılar olmak üzere sağlık çalışanlarının teşvik alacağını duyurdu.

  • 4
  • 10
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı?

Hekimlerin özel hastanelerde -muayene hekimlerinin- ameliyat yapması kısıtlandığı iddiasıyla ilgili de konuşan Bakan Koca şunları söyledi, "Muayenehanelerle ilgili şu anda bir çalışma yok. Ama özel hastanelerin muayeneler üzerinden sistemi delmesine izin vermeyeceğiz."

  • 5
  • 10
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı?

Koca'nın açıklamalarından önemli satırbaşları:

ÖZEL HASTANELERDE KAYIT ZORUNLULUĞU

Hiç kimse tedirgin olmasın, biz sadece yurtdışından gelen hastanın kayıt altına alınmasını istiyoruz