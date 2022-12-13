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Haberler Galeri Antalya TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Antalya kura çekiliş tarihi belli oldu mu? İşte, kura tarihi...

Antalya TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Antalya kura çekiliş tarihi belli oldu mu? İşte, kura tarihi...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında kura çekim heyecanı devam ederken çekilişlerde dördüncü etaba girildi. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde başlayan kura çekimleri, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde devam ediyor. TOKİ Antalya'da yaşayan vatandaşlar, kura çekim tarihleri sorgulamaya başladı. Peki, TOKİ Antalya kura çekim sonuçları açıklandı mı? İşte, TOKİ Antalya kura çekimi isim isim liste...

Giriş Tarihi: 13.12.2022 21:56 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 22:02
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Antalya TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Antalya kura çekiliş tarihi belli oldu mu? İşte, kura tarihi...

Antalya'da yaşayan vatandaşlar, TOKİ kura çekilişi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorgulanıyor. Peki, TOKİ Antalya kura çekilişi ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Antalya TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Antalya kura çekiliş tarihi belli oldu mu? İşte, kura tarihi...

ANTALYA TOKİ ARSA KURA SONULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimleri başladı. Ancak Antalya TOKİ çekiliş tarihi henüz netlik kazanmadı.

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Antalya TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Antalya kura çekiliş tarihi belli oldu mu? İşte, kura tarihi...

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

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Antalya TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Antalya kura çekiliş tarihi belli oldu mu? İşte, kura tarihi...

11-18 ARALIK 2022 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

7 ilde gerçekleştirilecek 8-18 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

11 Aralık: Kayseri

12 Aralık: Kayseri ve Samsun

13 Aralık: Samsun ve Amasya

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Antalya TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Antalya kura çekiliş tarihi belli oldu mu? İşte, kura tarihi...

14 Aralık: Samsun ve Çorum

15 Aralık: Çorum ve Ordu

16 Aralık: Ordu ve Sivas