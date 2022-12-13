Antalya TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Antalya kura çekiliş tarihi belli oldu mu? İşte, kura tarihi...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında kura çekim heyecanı devam ederken çekilişlerde dördüncü etaba girildi. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde başlayan kura çekimleri, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde devam ediyor. TOKİ Antalya'da yaşayan vatandaşlar, kura çekim tarihleri sorgulamaya başladı. Peki, TOKİ Antalya kura çekim sonuçları açıklandı mı? İşte, TOKİ Antalya kura çekimi isim isim liste...

Giriş Tarihi: 13.12.2022 21:56 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 22:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL