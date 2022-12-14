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Haberler Galeri ÇORUM TOKİ KURA SONUÇLARI: MERZİFON, ALACA, BAYAT... 15 Aralık TOKİ Çorum NİHAİ İSİM LİSTESİ yayımlandı mı? CANLI İZLE!

ÇORUM TOKİ KURA SONUÇLARI: MERZİFON, ALACA, BAYAT... 15 Aralık TOKİ Çorum NİHAİ İSİM LİSTESİ yayımlandı mı? CANLI İZLE!

TOKİ Çorum kura sonuç sorgulama ekranı araştırılmaya başlandı. TOKİ Sosyal Konut projesinde inşaa edilecek olan 2+1, 3+1 dairelerinin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimlerinde 4. etap heyecanı başladı. 14-15 Aralık tarihlerinde çekilecek olan Çorum ilinde toplam 13 ilçede sosyal konut yapılacak. Peki TOKİ Çorum kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ Çorum isim listesi açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 09:00
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ÇORUM TOKİ SONUÇ SORGULAMA: TOKİ Çorum NİHAİ İSİM LİSTESİ yayımlandı mı? Merkez, Osmancık, Sungurlu...

TOKİ Çorum kura sonuç sorgulama ekranı araştırılmaya başlandı. TOKİ Sosyal Konut projesinde inşaa edilecek olan 2+1, 3+1 dairelerinin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimlerinde 4. etap heyecanı başladı. 14-15 Aralık tarihlerinde çekilecek olan Çorum ilinde toplam 13 ilçede sosyal konut yapılacak. Peki TOKİ Çorum kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ Çorum isim listesi açıklandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÇORUM TOKİ SONUÇ SORGULAMA: TOKİ Çorum NİHAİ İSİM LİSTESİ yayımlandı mı? Merkez, Osmancık, Sungurlu...

TOKİ ÇORUM CANLI İZLE

TOKİ kura çekilişlerini mevcut youtube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlıyor.

TOKİ ÇORUM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

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ÇORUM TOKİ SONUÇ SORGULAMA: TOKİ Çorum NİHAİ İSİM LİSTESİ yayımlandı mı? Merkez, Osmancık, Sungurlu...

TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Çorum kura çekimi 14-15 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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ÇORUM TOKİ SONUÇ SORGULAMA: TOKİ Çorum NİHAİ İSİM LİSTESİ yayımlandı mı? Merkez, Osmancık, Sungurlu...

TOKİ ÇORUM HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

ALACA 200

BAYAT 100

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ÇORUM TOKİ SONUÇ SORGULAMA: TOKİ Çorum NİHAİ İSİM LİSTESİ yayımlandı mı? Merkez, Osmancık, Sungurlu...

DODURGA 3. ETAP 72

İSKİLİP 204

KARGI 3. ETAP 120