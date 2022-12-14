ÇORUM TOKİ KURA SONUÇLARI: MERZİFON, ALACA, BAYAT... 15 Aralık TOKİ Çorum NİHAİ İSİM LİSTESİ yayımlandı mı? CANLI İZLE!

TOKİ Çorum kura sonuç sorgulama ekranı araştırılmaya başlandı. TOKİ Sosyal Konut projesinde inşaa edilecek olan 2+1, 3+1 dairelerinin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimlerinde 4. etap heyecanı başladı. 14-15 Aralık tarihlerinde çekilecek olan Çorum ilinde toplam 13 ilçede sosyal konut yapılacak. Peki TOKİ Çorum kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ Çorum isim listesi açıklandı mı?