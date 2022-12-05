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Haberler Galeri İhtiyacı olana 1.150 TL'ye kadar ödeniyor! İl il başvurular resmen başladı! PTT üzerinden anında alabilirsiniz! İstanbul, Ankara, İzmir...

İhtiyacı olana 1.150 TL'ye kadar ödeniyor! İl il başvurular resmen başladı! PTT üzerinden anında alabilirsiniz! İstanbul, Ankara, İzmir...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere destek ödemesi yapılıyor. Kira desteği ödemelesi de bu destekler arasında yer alıyor. Dar gelirli ailelerin yüzünü güldürecek uygulamada ödeme miktarı illere göre değişkenlik gösterebiliyor. 12 ay boyunca ödenecek olan kira yardımı ücretleri 1.150 TL'ye kadar çıkıyor. Hal böyle olunca, kira yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Kira yardımına kimler başvurabilir? sorularına yanıt aranıyor. İşte, sosyal yardım ödemesi için detaylar...

Giriş Tarihi: 05.12.2022 20:39 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 20:39
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İhtiyacı olana 1.150 TL’ye kadar ödeniyor! İl il başvurular resmen başladı! PTT üzerinden anında alabilirsiniz! İstanbul, Ankara, İzmir...

İhtiyacı olana 1.150 TL'ye kadar ödeniyor. İl il başvurular resmen başladı. PTT üzerinden anında alabilirsiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli aile ve bireylere yönelik sosyal yardım ödemeleri sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve 12 ay boyunca ödenecek kira yardımı ücretleri 1.150 TL'ye kadar çıkıyor. Sosyal yardım için başvuruda bulunmak isteyenler, "Kira yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Kira yardımı ödemesine kimler başvurabilir? sorularına yanıt arıyor. İşte, kira yardımı için son detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İhtiyacı olana 1.150 TL’ye kadar ödeniyor! İl il başvurular resmen başladı! PTT üzerinden anında alabilirsiniz! İstanbul, Ankara, İzmir...

İhtiyaç sahibi dar gelirli ailelere devlet tarafından sosyal yardımlar devam ediyor. Bu kapsamda ekonomik anlamda zorluk çeken ailelere her türlü yardımlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. 12 ay boyunca ödenecek olan kira yardımı ücretleri 1.150 TL'ye kadar çıkıyor. İşte detayları...

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İhtiyacı olana 1.150 TL’ye kadar ödeniyor! İl il başvurular resmen başladı! PTT üzerinden anında alabilirsiniz! İstanbul, Ankara, İzmir...

KİRA YARDIMI İÇİN ŞARTLAR NELER?

• Sigortalı olmamak

• Emekli aylığı, dul ve yetim aylığı almıyor olmak

• Mal varlığına sahip olmamak

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İhtiyacı olana 1.150 TL’ye kadar ödeniyor! İl il başvurular resmen başladı! PTT üzerinden anında alabilirsiniz! İstanbul, Ankara, İzmir...

• Gelir testi sonucunda fakirlik sınırının altında bulunmak

• Düzenli bir gelire sahip olmamak

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İhtiyacı olana 1.150 TL’ye kadar ödeniyor! İl il başvurular resmen başladı! PTT üzerinden anında alabilirsiniz! İstanbul, Ankara, İzmir...

KİRA YARDIMI NE KADAR?

• İstanbul-İzmir- Ankara: 1150 TL

• Antalya, Adana, Bursa, Konya: 1.085 TL

• Mersin, Eskişehir, Sakarya, Erzurum: 995 TL