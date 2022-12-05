05 Aralık 2022, Pazartesi
İhtiyacı olana 1.150 TL'ye kadar ödeniyor! İl il başvurular resmen başladı! PTT üzerinden anında alabilirsiniz! İstanbul, Ankara, İzmir...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere destek ödemesi yapılıyor. Kira desteği ödemelesi de bu destekler arasında yer alıyor. Dar gelirli ailelerin yüzünü güldürecek uygulamada ödeme miktarı illere göre değişkenlik gösterebiliyor. 12 ay boyunca ödenecek olan kira yardımı ücretleri 1.150 TL'ye kadar çıkıyor. Hal böyle olunca, kira yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Kira yardımına kimler başvurabilir? sorularına yanıt aranıyor. İşte, sosyal yardım ödemesi için detaylar...
Giriş Tarihi: 05.12.2022 20:39 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 20:39
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