İhtiyacı olana 1.150 TL’ye kadar ödeniyor! İl il başvurular resmen başladı! PTT üzerinden anında alabilirsiniz! İstanbul, Ankara, İzmir...

İhtiyacı olana 1.150 TL'ye kadar ödeniyor. İl il başvurular resmen başladı. PTT üzerinden anında alabilirsiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli aile ve bireylere yönelik sosyal yardım ödemeleri sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve 12 ay boyunca ödenecek kira yardımı ücretleri 1.150 TL'ye kadar çıkıyor. Sosyal yardım için başvuruda bulunmak isteyenler, "Kira yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Kira yardımı ödemesine kimler başvurabilir? sorularına yanıt arıyor. İşte, kira yardımı için son detaylar...