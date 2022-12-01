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Sağlık Bakanlığı promosyon açıklaması geldi mi, var mı? 2022 Sağlık Bakanlığı promosyonları ne kadar, kaç TL olacak?
Sağlık Bakanlığı promosyon açıklaması geldi mi, var mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birçok kurum tarafından promosyon ödeme miktarları ve tarihleri açıklandı. Sağlık çalışanları ise promosyon miktarları için gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon açıklaması geldi mi, var mı? 2022 Sağlık Bakanlığı promosyonları ne kadar, kaç TL olacak?