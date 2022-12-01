Sağlık Bakanlığı promosyon açıklaması geldi mi, var mı? 2022 Sağlık Bakanlığı promosyonları ne kadar, kaç TL olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Doktor ve hemşireler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları sorgulamalara başladı. Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri için açıklama bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon açıklaması geldi mi, var mı? 2022 Sağlık Bakanlığı promosyonları ne kadar, kaç TL olacak?