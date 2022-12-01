EYT'de yaş çizelgesi netleşti! 1999-1998-1997-1996 yılı öncesi sigorta girişi pırlanta kıymetinde! Ek zam, promosyon, staj ve borçlanma...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Aralık ayına kısa süre kala gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin yaş şartı için geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu. 1999 yılı öncesinde sigortalı olan vatandaşlar bu durumda avantajlı konuma geçiyor. Eksik primi olanlar ise tamamlamak için adımlar atıyor. Ocak ayında Meclis'te onaylanması beklenen düzenleme ile Şubat ayında emeklilik işlemleri başlayacak. İşte, EYT düzenlemesi için son dakika gelişmeler!