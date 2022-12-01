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Haberler Galeri EYT'de yaş çizelgesi netleşti! 1999-1998-1997-1996 yılı öncesi sigorta girişi pırlanta kıymetinde! Ek zam, promosyon, staj ve borçlanma...

EYT'de yaş çizelgesi netleşti! 1999-1998-1997-1996 yılı öncesi sigorta girişi pırlanta kıymetinde! Ek zam, promosyon, staj ve borçlanma...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Aralık ayına kısa süre kala gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin yaş şartı için geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu. 1999 yılı öncesinde sigortalı olan vatandaşlar bu durumda avantajlı konuma geçiyor. Eksik primi olanlar ise tamamlamak için adımlar atıyor. Ocak ayında Meclis'te onaylanması beklenen düzenleme ile Şubat ayında emeklilik işlemleri başlayacak. İşte, EYT düzenlemesi için son dakika gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2022 18:46 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 18:46
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EYT’de yaş çizelgesi netleşti! 1999-1998-1997-1996 yılı öncesi sigorta girişi pırlanta kıymetinde! Ek zam, promosyon, staj ve borçlanma...

Son dakika EYT haberleri... 3600 ek gösterge çalışması sonrasında EYT için hazırlıklar tamamlanmak üzere. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, kritik düzenleme için Aralık ayını işaret etmişti. Düzenlemenin Ocak ayında Meclis'te onaylanması bekleniyor. 8 Eylül 1999 öncesinde olduğu gibi prim ve sigortalılık şartı aranacak. Hal böyle olunca 1999 senesi öncesi sigortalı olanlar avantajlı konumda yer alıyor. İlk etapta 1,5- 2 milyon vatandaşın düzenlemeden yararlanması bekleniyor. İşte, EYT düzenlemesi için yaşanan son gelişmeler!

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EYT’de yaş çizelgesi netleşti! 1999-1998-1997-1996 yılı öncesi sigorta girişi pırlanta kıymetinde! Ek zam, promosyon, staj ve borçlanma...

TİSK'TEN EYT AÇIKLAMASI

Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunun bu ay TBMM'ye geleceğini açıklayan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Emekli ile emekli olmayanlar arasındaki SGK prim farkı karşılancak. Bakan bize müjdeyi verdi. Yüzde 80'in üzerinde çalışan işe devam etmek istiyor. İşverenlere ilave maliyet olmadan istihdam ilişkisi devam edecek." dedi.

TİSK Başkanı Akkol, EYT'lilerin kıdem tazminatı için işverenlere Kredi Garanti Fonu'ndan uygun kredi müjdesinin Bakan Bilgin tarafından verildiğini açıkladı.

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EYT’de yaş çizelgesi netleşti! 1999-1998-1997-1996 yılı öncesi sigorta girişi pırlanta kıymetinde! Ek zam, promosyon, staj ve borçlanma...

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemede sona gelindi. Bu ay Meclis'e sevk edilmesi planlanan düzenleme merakla beklenirken, yapılan açıklamalar 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolunun açılacağını ortaya koyuyor.

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EYT’de yaş çizelgesi netleşti! 1999-1998-1997-1996 yılı öncesi sigorta girişi pırlanta kıymetinde! Ek zam, promosyon, staj ve borçlanma...

SSK'lıların tam emeklilik için 5 bin, Bağ- Kur'lular ve memurların ise kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin prim günü tamamlaması gerekiyor. Peki bu süreleri eksik olanlar ne yapabilecek? Eksik primi tamamlamanın 5 yolu bulunuyor. İşte bu yollar...

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EYT’de yaş çizelgesi netleşti! 1999-1998-1997-1996 yılı öncesi sigorta girişi pırlanta kıymetinde! Ek zam, promosyon, staj ve borçlanma...

İLK YOL BORÇLANMA

Erkekler askerlik borçlanmasıyla eksik primlerini tamamlayabiliyor. Eğer askerlik sigortalı olmadan önce yapılmışsa, borçlanma ile prim gün kazanıldığı gibi, sigorta giriş tarihi de borçlanılan gün kadar geriye çekiliyor. 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan ancak askerlik borçlanmasıyla başlangıcı bu tarihten önceye çekilenlerin de EYT kapsamında sayılması bekleniyor. Bu durum, düzenleme Meclis'e geldiğinde netleşecek.