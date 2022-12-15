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Sağlık Bakanlığı personel alımı kura takvimi açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11 bin 347 işçi alımı ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanlığı personel alımı kura takvimi açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesine 11 bin 347 işçi alınacak. İŞKUR üzerinden alınacak personel alımı için başvurular sona erdi. Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları sonrasında belli olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura takvimi açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11 bin 347 işçi alımı ne zaman yapılacak?