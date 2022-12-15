15 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı personel alımı kura takvimi açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11 bin 347 işçi alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura takvimi açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11 bin 347 işçi alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura takvimi açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesine 11 bin 347 işçi alınacak. İŞKUR üzerinden alınacak personel alımı için başvurular sona erdi. Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları sonrasında belli olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura takvimi açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11 bin 347 işçi alımı ne zaman yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.12.2022 17:37 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 17:37
  • 1
  • 9
Sağlık Bakanlığı personel alımı kura takvimi açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11 bin 347 işçi alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura takvimi açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11 bin 347 işçi alımı ne zaman yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kura çekimi sonrasında belli olacak Sağlık Bakanlığı personel alımı için kura takvimi belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura takvimi açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11 bin 347 işçi alımı ne zaman yapılacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Sağlık Bakanlığı personel alımı kura takvimi açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11 bin 347 işçi alımı ne zaman yapılacak?

Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alım başvuruları, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 28 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilmişti.

  • 3
  • 9
Sağlık Bakanlığı personel alımı kura takvimi açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11 bin 347 işçi alımı ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

11 bin 317 işçi alımı için kura çekim tarihi 28 Aralık 2022 olarak belirlendi. Kuralar noter huzurunda sabah 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek.

  • 4
  • 9
Sağlık Bakanlığı personel alımı kura takvimi açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11 bin 347 işçi alımı ne zaman yapılacak?

Sonuçlar ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

  • 5
  • 9
Sağlık Bakanlığı personel alımı kura takvimi açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11 bin 347 işçi alımı ne zaman yapılacak?

Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.