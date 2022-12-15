Sağlık Bakanlığı personel alımı kura takvimi açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11 bin 347 işçi alımı ne zaman yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kura çekimi sonrasında belli olacak Sağlık Bakanlığı personel alımı için kura takvimi belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura takvimi açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11 bin 347 işçi alımı ne zaman yapılacak?