Aile Bakanlığı’ndan çalışmayanlara 2500 TL ödeme! e-Devlet’ten başvuran PTT’den alıyor! Karşılıksız 12 ay boyunca...

EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA

Eşi vefat eden ve maddi durumu yetersiz kadınlar ise 2 ayda bir ödenen destekten faydalanabiliyor. 1000 TL olarak ödenen desteği almak için herhangi bir sosyal güvence olmaması gerekiyor. Yılda 6 kez yapılan ödemelerle toplam ücret 6000 TL'ye kadar çıkıyor.