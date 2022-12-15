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Haberler Galeri Aile Bakanlığı'ndan çalışmayanlara 2500 TL ödeme! e-Devlet'ten başvuran PTT'den alıyor! Karşılıksız 12 ay boyunca...

Aile Bakanlığı'ndan çalışmayanlara 2500 TL ödeme! e-Devlet'ten başvuran PTT'den alıyor! Karşılıksız 12 ay boyunca...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekleri devam ediyor. İhtiyaç sahipleri devletin sunduğu destek programlarıyla ödeme alıyor. Bu destekler çocuğu olmayan, işi olmayan, dul ve yetimlere karşılıksız veriliyor. İşte, Aile Bakanlığı tarafından destek ödemelerine dair merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 15.12.2022 17:28 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 17:36
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Aile Bakanlığı’ndan çalışmayanlara 2500 TL ödeme! e-Devlet’ten başvuran PTT’den alıyor! Karşılıksız 12 ay boyunca...

Aile Bakanlığı, dar gelirli ailelere yönelik destekleriyle büyük kolaylık sağlıyor. İhtiyaç sahipleri, devletin sunduğu destek programlarıyla ödeme alıyor. Ayrıca faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahiplerine doğalgaz desteği, doğum yardımı gibi destekler de öne çıkıyor. İşte, destek ödemeleri hakkında merak edilen detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aile Bakanlığı’ndan çalışmayanlara 2500 TL ödeme! e-Devlet’ten başvuran PTT’den alıyor! Karşılıksız 12 ay boyunca...

DAR GELİRLİ AİLEYE 2500 TL'YE KADAR DESTEK

Aile Bakanlığı tarafından çalışmayan kişilere 12 boyunca 850, 1000, 1250, 2500 TL destek sağlanıyor. Bu destekler çocuğu olan, işi olmayan, dul, yetimlere ödeniyor. Ayrıca faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahiplerine doğalgaz desteği, doğum yardımı gibi destekler de öne çıkıyor.

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Aile Bakanlığı’ndan çalışmayanlara 2500 TL ödeme! e-Devlet’ten başvuran PTT’den alıyor! Karşılıksız 12 ay boyunca...

12 AY BOYUNCA

Bunlardan öne çıkanı ise 'Aile Destek Programı' oluyor. Programa kabul edilen ihtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca 850 TL ila 1250 TL arasında ödeme yapılıyor.

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Aile Bakanlığı’ndan çalışmayanlara 2500 TL ödeme! e-Devlet’ten başvuran PTT’den alıyor! Karşılıksız 12 ay boyunca...

BAŞVURULAR e-DEVLET'TEN

Bu yardımı alabilmek için hane içerisinde gelire ve kişi sayısına bakılıyor. Hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte biri altında olması durumunda destek sağlanabiliyor. E-Devlet veya SYDV aracılığıyla başvuru yapılabiliyor.

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Aile Bakanlığı’ndan çalışmayanlara 2500 TL ödeme! e-Devlet’ten başvuran PTT’den alıyor! Karşılıksız 12 ay boyunca...

EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA

Eşi vefat eden ve maddi durumu yetersiz kadınlar ise 2 ayda bir ödenen destekten faydalanabiliyor. 1000 TL olarak ödenen desteği almak için herhangi bir sosyal güvence olmaması gerekiyor. Yılda 6 kez yapılan ödemelerle toplam ücret 6000 TL'ye kadar çıkıyor.