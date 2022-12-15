15 Aralık 2022, Perşembe
Aile Bakanlığı'ndan çalışmayanlara 2500 TL ödeme! e-Devlet'ten başvuran PTT'den alıyor! Karşılıksız 12 ay boyunca...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekleri devam ediyor. İhtiyaç sahipleri devletin sunduğu destek programlarıyla ödeme alıyor. Bu destekler çocuğu olmayan, işi olmayan, dul ve yetimlere karşılıksız veriliyor. İşte, Aile Bakanlığı tarafından destek ödemelerine dair merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 15.12.2022 17:28 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 17:36
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10