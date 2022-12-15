Emekli Ocak 2023 maaş zammı gün yüzüne çıktı! İşitenin yüzünde güller açacak! Emekliye en düşük 5.345 TL! Refah payı ve kümülatif artış

Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaşlara yansıyacak zam oranu netleşmiş olacak. Çalışmalarda son aşamaya gelinirken, masada farklı formüllerin olduğu biliniyor. Bilindiği üzere enflasyon farkı hesaplara yansıtılıyor. Diğer yandan refah payı artışı da gündemde yer alan maddeler arasına girdi. En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı da araştırılıyor. Peki, SSK ve Bağkur emeklisi yeni yılda ne kadar maaş zammı alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Ocak zammı için son tahminler ve formüller!