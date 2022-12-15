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Haberler Galeri Emekli Ocak 2023 maaş zammı gün yüzüne çıktı! İşitenin yüzünde güller açacak! Emekliye en düşük 5.345 TL! Refah payı ve kümülatif artış

Emekli Ocak 2023 maaş zammı gün yüzüne çıktı! İşitenin yüzünde güller açacak! Emekliye en düşük 5.345 TL! Refah payı ve kümülatif artış

Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaşlara yansıyacak zam oranu netleşmiş olacak. Çalışmalarda son aşamaya gelinirken, masada farklı formüllerin olduğu biliniyor. Bilindiği üzere enflasyon farkı hesaplara yansıtılıyor. Diğer yandan refah payı artışı da gündemde yer alan maddeler arasına girdi. En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı da araştırılıyor. Peki, SSK ve Bağkur emeklisi yeni yılda ne kadar maaş zammı alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Ocak zammı için son tahminler ve formüller!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.12.2022 18:50
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Emekli Ocak 2023 maaş zammı gün yüzüne çıktı! İşitenin yüzünde güller açacak! Emekliye en düşük 5.345 TL! Refah payı ve kümülatif artış

SON DAKİKA! Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Aralık ayının ortasına geldiğimiz dönemde maaş zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanacak son enflasyon verisi ile maaşlara yapılacak zam oranı şekillenmiş olacak. Diğer yandan maaş zammı için çeşitli formüllerin masada olduğu biliniyor. İşte, SSK, Bağkur ve memur emeklisi için son maaş hesaplamaları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli Ocak 2023 maaş zammı gün yüzüne çıktı! İşitenin yüzünde güller açacak! Emekliye en düşük 5.345 TL! Refah payı ve kümülatif artış

ENFLASYON FARKI İLE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI GELİŞMELERİ

En son kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon Kasım ayında yüzde 2,88 artarken yıllık bazda yüzde 84,39 oldu. 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04 oldu.

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Emekli Ocak 2023 maaş zammı gün yüzüne çıktı! İşitenin yüzünde güller açacak! Emekliye en düşük 5.345 TL! Refah payı ve kümülatif artış

Temmuz-Kasım enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 14..05 olurken, memurların ve memur emeklilerinin artışı da yüzde 15.11'e ulaştı.

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Emekli Ocak 2023 maaş zammı gün yüzüne çıktı! İşitenin yüzünde güller açacak! Emekliye en düşük 5.345 TL! Refah payı ve kümülatif artış

Bu doğrultuda en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 480 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 6 bin 996 liraya, esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 787 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 345 liraya yükselecek. Kesin oran için sadece Aralık enflasyon verisi kaldı.

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Emekli Ocak 2023 maaş zammı gün yüzüne çıktı! İşitenin yüzünde güller açacak! Emekliye en düşük 5.345 TL! Refah payı ve kümülatif artış

MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkının toplamına göre zam yapılır. Son zam Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte yapıldı. Yani Temmuz ayı itibarıyla 6 aylık enflasyon oranı ve bu orana yüzde 8'lik toplu sözleşme farkının eklenmesiyle memur maaşları 3 Ocak 2023'te netleşmiş olacak.