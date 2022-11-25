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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları ne zaman yatar? Sağlık çalışanları maaş promosyonu yattı mı? Doktor, hemşire...

Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları ne zaman yatar? Sağlık çalışanları maaş promosyonu yattı mı? Doktor, hemşire...

Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları ne zaman yatar? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı personellerinin promosyon anlaşması açıklanmıştı. Açıklamanın ardından sağlık çalışanları promosyon detayları için açıklamaları bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları ne zaman yatar? Sağlık çalışanları maaş promosyonu yattı mı? Doktor, hemşire...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.11.2022 22:20
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Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları ne zaman yatar? Sağlık çalışanları maaş promosyonu yattı mı? Doktor, hemşire...

Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları ne zaman yatar? Sağlık çalışanları maaş promosyonu yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık çalışanlarına teşvik ve promosyon ödemeleriyle ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Gözler Sağlık Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları ne zaman yatar? Sağlık çalışanları maaş promosyonu yattı mı? Doktor, hemşire...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları ne zaman yatar? Sağlık çalışanları maaş promosyonu yattı mı? Doktor, hemşire...

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI SON DURUM!

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yaptığı açıklamada, "Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak." dedi.

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Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları ne zaman yatar? Sağlık çalışanları maaş promosyonu yattı mı? Doktor, hemşire...

SAĞLIK BAKANLIĞI TEŞVİK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Sağlık çalışanlarına teşvik ve promosyon ödemelerinin yapılacağı tarihe ilişkin henüz resmi tarih ise açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri belli olduğunda haberimizde yer alacak.

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Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları ne zaman yatar? Sağlık çalışanları maaş promosyonu yattı mı? Doktor, hemşire...

İLK ANLAŞMA DUYURULMUŞTU

Samsun'da sağlık çalışanlarına verilecek promosyon ödemeleri hakkında şöyle denilmişti:

"Sendikamızın sürecin başından sonuna yoğun emek ve mesai harcadığı Banka Promosyon Anlaşması için, Müdürlüğümüz ile Yapı Kredi Bankası arasında protokol imzalanmıştır. Kasım ayı 15-25 arasında 27.000₺ tek seferde her bir çalışana yatacaktır."Çalışanlara 3 yıl için tek seferlik ödeme sağlanacak.''

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Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları ne zaman yatar? Sağlık çalışanları maaş promosyonu yattı mı? Doktor, hemşire...

MEB PROMOSYONU

Son olarak Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) tavsiye kararı çalışanları sevindirdi. Bir çalışanın başvurusu üzerine harekete geçen KDK, il milli eğitim müdürlüğüne "Mevcut promosyon sözleşmelerini güncelleyin" tavsiyesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı da jet hızıyla promosyon sözleşmesini yenileyerek, çalışanlar için tutarın 3 bin liradan 25 bin 500 liraya yükseltilmesini sağladı.