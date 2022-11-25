25 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Özsu Balık ne zaman işlem görecek? Özsu Balık ikincil piyasa işlemleri ne zaman başlayacak?

Özsu Balık ne zaman işlem görecek? Özsu Balık ikincil piyasa işlemleri ne zaman başlayacak?

Özsu Balık ne zaman işlem görecek? ÖZSU Balık halka arzını açıkladı. Özsu Balık Üretim A.Ş halka arzında 20 milyon adet hisse satkışı gerçekleştirilirken halka arz büyüklüğü 153 milyon 800 bin lira oldu..Şirketin borsada ne zaman işlem göreceği merak konusu oldu. Peki, Özsu Balık ne zaman işlem görecek? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 25.11.2022 22:51 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 22:58
  • 1
  • 8
Özsu Balık ne zaman işlem görecek? Özsu Balık ikincil piyasa işlemleri ne zaman başlayacak?

Özsu Balık halka arz işlemleri hakkındaki detaylar, son zamanlarda en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, ÖZSU Balık borsada ne zaman işlem görecek? Özsu Balık halka arz hisse kodu nedir? İşte, merak edilen detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Özsu Balık ne zaman işlem görecek? Özsu Balık ikincil piyasa işlemleri ne zaman başlayacak?

Özsu Balık, 22-23 Kasım tarihlerinde eşit dağıtım yöntemiyle halka arz olurken, talepte bulunan yatırımcıların hesaplarına kaç lot geçtiği belli oldu.

  • 3
  • 8
Özsu Balık ne zaman işlem görecek? Özsu Balık ikincil piyasa işlemleri ne zaman başlayacak?

ÖZSU BALIK HALKA ARZ NE ZAMAN BELİRLENDİ?

Özsu Balık halka arz tarihleri 22-23 Kasım olarak belirlendi. 7,69 TL sabit fiyat ve eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edecek.

  • 4
  • 8
Özsu Balık ne zaman işlem görecek? Özsu Balık ikincil piyasa işlemleri ne zaman başlayacak?

ÖZSU BALIK KAÇ LOT VERECEK?

Özsu Balık şirketi 20,000,000 lot veriyor.

ÖZSU BALIK HALKA HİSSE KODU

Özsu Balık'ın hisse kodu #OZSUB olarak belirlendi.

  • 5
  • 8
Özsu Balık ne zaman işlem görecek? Özsu Balık ikincil piyasa işlemleri ne zaman başlayacak?

Özsu Balık halka arzına ilişkin detaylar aktarıldı.Özsu Balık Üretim A.Ş., halka arz yoluyla 40 milyon TL olan mevcut sermayesini 20 milyon TL artırarak 60 milyon TL'ye çıkardı.