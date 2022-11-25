Özsu Balık ne zaman işlem görecek? Özsu Balık ikincil piyasa işlemleri ne zaman başlayacak?

Özsu Balık ne zaman işlem görecek? ÖZSU Balık halka arzını açıkladı. Özsu Balık Üretim A.Ş halka arzında 20 milyon adet hisse satkışı gerçekleştirilirken halka arz büyüklüğü 153 milyon 800 bin lira oldu..Şirketin borsada ne zaman işlem göreceği merak konusu oldu. Peki, Özsu Balık ne zaman işlem görecek? İşte, detaylar...