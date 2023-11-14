Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ASİL-YEDEK isim listesi | 2023 Sağlık Bakanlığı 3. dönem kura çekimi sonuçlar ne zaman açıklanır? yhgm.saglik.gov.tr sorgulama

2023 yılı 3. dönem Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi bugün saat 10.30 itibarıyla gerçekleştirilmeye başlandı. Bu önemli atama süreci, adaylar arasında büyük bir merak uyandırdı, ve birçok kişi "Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte detayları...