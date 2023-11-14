14 Kasım 2023, Salı
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ASİL-YEDEK isim listesi | 2023 Sağlık Bakanlığı 3. dönem kura çekimi sonuçlar ne zaman açıklanır? yhgm.saglik.gov.tr sorgulama
2023 yılı 3. dönem Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kuraları bugün saat 10.30 itibarıyla çekilmeye başladı. Adaylar arama motorlarında "Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki Sağlık Bakanlığı 3. dönem kura çekimi sonuçlar ne zaman açıklanır? İşte detayları...
Giriş Tarihi: 14.11.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 11:31
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