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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ASİL-YEDEK isim listesi | 2023 Sağlık Bakanlığı 3. dönem kura çekimi sonuçlar ne zaman açıklanır? yhgm.saglik.gov.tr sorgulama

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ASİL-YEDEK isim listesi | 2023 Sağlık Bakanlığı 3. dönem kura çekimi sonuçlar ne zaman açıklanır? yhgm.saglik.gov.tr sorgulama

2023 yılı 3. dönem Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kuraları bugün saat 10.30 itibarıyla çekilmeye başladı. Adaylar arama motorlarında "Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki Sağlık Bakanlığı 3. dönem kura çekimi sonuçlar ne zaman açıklanır? İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 11:31
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Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ASİL-YEDEK isim listesi | 2023 Sağlık Bakanlığı 3. dönem kura çekimi sonuçlar ne zaman açıklanır? yhgm.saglik.gov.tr sorgulama

2023 yılı 3. dönem Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi bugün saat 10.30 itibarıyla gerçekleştirilmeye başlandı. Bu önemli atama süreci, adaylar arasında büyük bir merak uyandırdı, ve birçok kişi "Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ASİL-YEDEK isim listesi | 2023 Sağlık Bakanlığı 3. dönem kura çekimi sonuçlar ne zaman açıklanır? yhgm.saglik.gov.tr sorgulama

BAKANLIK DUYURDU

Sağlık Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Başvurusu ret edilenlerden ret nedenine itiraz edenlerin itirazları değerlendirilmiş olup, değerlendirme sonuçları Personel Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilmiştir.

Kura çekilişi 14.11.2023 tarihinde saat 10:30 'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacağından kuraya katılımcı alınmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ASİL-YEDEK isim listesi | 2023 Sağlık Bakanlığı 3. dönem kura çekimi sonuçlar ne zaman açıklanır? yhgm.saglik.gov.tr sorgulama

KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ASİL-YEDEK isim listesi | 2023 Sağlık Bakanlığı 3. dönem kura çekimi sonuçlar ne zaman açıklanır? yhgm.saglik.gov.tr sorgulama

2023 YILI 3. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI ÇEKİMİ İZLE

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Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ASİL-YEDEK isim listesi | 2023 Sağlık Bakanlığı 3. dönem kura çekimi sonuçlar ne zaman açıklanır? yhgm.saglik.gov.tr sorgulama

KURA SONUÇLARI ASİL YEDEK LİSTE

Kura çekimi 14 Kasım Salı günü saat 10.30'da geçekleştirildi. Ancak henüz kazananlar listesi paylaşılmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.