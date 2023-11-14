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Haberler Galeri Asgari ücrete 5 maddelik zam ortaya çıktı! Milyonlarca işçiye refah paysız 17.803 TL maaş! 2024 aylıkları kalem kalem hesaplandı 

Asgari ücrete 5 maddelik zam ortaya çıktı! Milyonlarca işçiye refah paysız 17.803 TL maaş! 2024 aylıkları kalem kalem hesaplandı 

Yeni asgari ücretin belirlenmesi için yapılan hazırlıklar, çalışanların enflasyona karşı korunacağı yöndeki mesajlarla dikkat çekiyor. Artış sürecinde enflasyon verilerinin dikkate alınması planlanırken, aynı zamanda refah payının da eklenmesi bekleniyor. Bu gelişmeler, gelecek dönemde asgari ücretin sadece enflasyonla değil, aynı zamanda çalışanların genel refah seviyesini göz önünde bulundurarak belirleneceğine dair bir işaret niteliği taşıyor. Peki asgari ücret ne kadar artacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2023 08:21 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 08:24
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Asgari ücrete 5 maddelik zam ortaya çıktı! Milyonlarca işçiye refah paysız 17.803 TL maaş! 2024 aylıkları kalem kalem hesaplandı

Ocak zammıyla ilgili hazırlıklar, doğrudan 6.6 milyon çalışanı etkilerken, dolaylı olarak işsizlerden annelere, stajyerlerden diğer çalışan kesimlere kadar geniş bir yelpazede etkisi olacak. Asgari ücrette yapılacak olan Ocak zammı, ekonomik olarak geniş bir kesimi ilgilendiren kapsamlı bir adımdır. Peki asgari ücret 2024'te ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücrete 5 maddelik zam ortaya çıktı! Milyonlarca işçiye refah paysız 17.803 TL maaş! 2024 aylıkları kalem kalem hesaplandı

İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in yazısı...

,"Çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz" dediklerini ve sözlerini tuttuklarını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan da asgari ücret için "Kendi takvimi var. İşçilerimizi ara zamla rahatlatmıştık, şimdi de işçi ve işveren kesimini bir araya getirip en makul çözümü bulacağımıza inanıyorum" açıklaması yaptı.

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Asgari ücrete 5 maddelik zam ortaya çıktı! Milyonlarca işçiye refah paysız 17.803 TL maaş! 2024 aylıkları kalem kalem hesaplandı

ARALIK MESAİSİ

Asgari ücret için takvim Aralık ayının gelmesiyle başlayacak. İşçi, işveren ve hükümetin 5'er kişilik temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ay boyunca yapacağı 4 toplantıda yeni ücreti belirleyecek. Komisyonda işverenleri TİSK, işçileri ise Türk-İş temsil edecek. Toplantılar heyecanla beklenirken, taraflar ön hazırlıklar için düğmeye bastı. Türk-İş, asgari ücretlilerin söz sahibi olacağı bir model için kolları sıvadığını duyurdu. 20 Kasım'dan 4 asgari ücretlinin bulunacağı komisyon kuracağını duyuran Türk-İş, talep edecekleri tutara onların karar vereceğini açıkladı.

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Asgari ücrete 5 maddelik zam ortaya çıktı! Milyonlarca işçiye refah paysız 17.803 TL maaş! 2024 aylıkları kalem kalem hesaplandı

NASIL BELİRLENECEK?

Asgari ücrete ilişkin bugüne kadar yapılan açıklamalarda hep 'çalışanların enflasyona karşı korunacağı' mesajı verildi. Bu nedenle komisyon çalışmalarında öncelikle enflasyon verileri dikkate alınacak. Asgari ücret Temmuz'da yaklaşık yüzde 34'lük ara zam ile net 11 bin 402 liraya yükselmişti. Ocak'ta geçerli olacak yeni asgari ücret belirlenirken 2023'ün ikinci 6 aylık enflasyon verilerinin dikkate alınması ve buna bir refah payı eklenmesi bekleniyor.

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Asgari ücrete 5 maddelik zam ortaya çıktı! Milyonlarca işçiye refah paysız 17.803 TL maaş! 2024 aylıkları kalem kalem hesaplandı

İŞTE FORMÜLLER

- Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 olan 2023 yılı enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde bekleniyor. Bu oranın yansıtılması halinde net asgari ücret 15 bin 707 lira seviyesine ulaşacak. Buna göre brüt asgari ücret 18 bin 479 liraya çıkarken, halen 15 bin 762 lira olan işverene maliyeti ise 21 bin 713 liraya yükselecek. Toplantıda pazarlıkların bu tutar üzerinden başlaması bekleniyor.

- Eğer komisyon yüzde 40 artış yönünde karar verirse asgari ücret net 15 bin 963, brüt 18 bin 780 lirayı bulacak. Bu ücretin işverene maliyeti ise 22 bin 66 liraya ulaşacak.