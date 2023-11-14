14 Kasım 2023, Salı
Asgari ücrete 5 maddelik zam ortaya çıktı! Milyonlarca işçiye refah paysız 17.803 TL maaş! 2024 aylıkları kalem kalem hesaplandı
Yeni asgari ücretin belirlenmesi için yapılan hazırlıklar, çalışanların enflasyona karşı korunacağı yöndeki mesajlarla dikkat çekiyor. Artış sürecinde enflasyon verilerinin dikkate alınması planlanırken, aynı zamanda refah payının da eklenmesi bekleniyor. Bu gelişmeler, gelecek dönemde asgari ücretin sadece enflasyonla değil, aynı zamanda çalışanların genel refah seviyesini göz önünde bulundurarak belirleneceğine dair bir işaret niteliği taşıyor. Peki asgari ücret ne kadar artacak?
Giriş Tarihi: 14.11.2023 08:21 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 08:24
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