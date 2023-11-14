Asgari ücrete 5 maddelik zam ortaya çıktı! Milyonlarca işçiye refah paysız 17.803 TL maaş! 2024 aylıkları kalem kalem hesaplandı 

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- Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 olan 2023 yılı enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde bekleniyor. Bu oranın yansıtılması halinde net asgari ücret 15 bin 707 lira seviyesine ulaşacak. Buna göre brüt asgari ücret 18 bin 479 liraya çıkarken, halen 15 bin 762 lira olan işverene maliyeti ise 21 bin 713 liraya yükselecek. Toplantıda pazarlıkların bu tutar üzerinden başlaması bekleniyor.

- Eğer komisyon yüzde 40 artış yönünde karar verirse asgari ücret net 15 bin 963, brüt 18 bin 780 lirayı bulacak. Bu ücretin işverene maliyeti ise 22 bin 66 liraya ulaşacak.