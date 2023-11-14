14 Kasım 2023, Salı
Bankaların güncel faiz oranları belli oldu! 150 bin TL'nin 32 günlük mevduat faizi getirisi...
Bankalar son dakika duyurdu! Oranlar güncellendi! Merkez Bankası'nın faiz artırma politikalarının etkisiyle, bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Tasarrufunu artırmak isteyen vatandaşlar için mevduat hesapları, alternatif bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. İşte 150.000 TL'nin 32 günlük mevduat faizi getirisi...
Giriş Tarihi: 14.11.2023 23:07
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