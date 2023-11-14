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Haberler Galeri Bankaların güncel faiz oranları belli oldu! 150 bin TL'nin 32 günlük mevduat faizi getirisi...

Bankaların güncel faiz oranları belli oldu! 150 bin TL'nin 32 günlük mevduat faizi getirisi...

Bankalar son dakika duyurdu! Oranlar güncellendi! Merkez Bankası'nın faiz artırma politikalarının etkisiyle, bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Tasarrufunu artırmak isteyen vatandaşlar için mevduat hesapları, alternatif bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. İşte 150.000 TL'nin 32 günlük mevduat faizi getirisi...

Giriş Tarihi: 14.11.2023 23:07
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Bankaların güncel faiz oranları belli oldu! 150 bin TL’nin 32 günlük mevduat faizi getirisi...

Mevduat hesapları, tasarruflarını değerlendirmek isteyen bireyler için güvenli bir seçenek oluyor. Bı noktada bankaların mevduat faiz oranlarına ve vade sürelerine dikkat etmek gerekiyor. İşte, banka banka güncel mevduat faizi oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankaların güncel faiz oranları belli oldu! 150 bin TL’nin 32 günlük mevduat faizi getirisi...

50 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ...

ING Bank - e-Turuncu Hesap

Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 51.665,75 TL
Vade Sonu Tutar: Detaylı Gör

Alternatif Bank - VOV Hesap

Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 51.832,33 TL
Vade Sonu Tutar: Detaylı Gör

Odea Bank - Yeni Vadeli Mevduat Hesabı

Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 51.832,33 TL
Vade Sonu Tutar: Detaylı Gör (46 - 95 gün vade, 10.000 – 1.000.000 TL aralığında %45 faiz oranı fırsatı!)

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Bankaların güncel faiz oranları belli oldu! 150 bin TL’nin 32 günlük mevduat faizi getirisi...

DenizBank - E-Mevduat

Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 51.749,04 TL
Vade Sonu Tutar: Detaylı Gör

Anadolubank - Renkli Hesap

Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 51.707,4 TL
Vade Sonu Tutar: Detaylı Gör (Renkli Hesap açın, her gün kazanın!)

TEB - Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 51.665,75 TL
Vade Sonu Tutar: Detaylı Gör

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Bankaların güncel faiz oranları belli oldu! 150 bin TL’nin 32 günlük mevduat faizi getirisi...

N Kolay - N Kolay Bono

Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 51.624,11 TL
Vade Sonu Tutar: Detaylı Gör (N Kolay Bono bir mevduat ürünü olmayıp, TMSF kapsamında değildir.)

Fibabanka - Kiraz Hesap

Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 51.582,47 TL
Vade Sonu Tutar: Detaylı Gör

Garanti BBVA - E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %36
Net Kazanç: 51.499,18 TL
Vade Sonu Tutar: Detaylı Gör (Son 1 ay içerisinde vadeli hesabınız olmadıysa kampanya tutar ve vade aralıklarında e-Vadeli Hesap açarak kampanyadan faydalanabilirsiniz.)

Yapı Kredi - Dönüşüm Hesabı TL

Faiz Oranı: %31
Net Kazanç: 51.290,96 TL
Vade Sonu Tutar: Detaylı Gör

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Bankaların güncel faiz oranları belli oldu! 150 bin TL’nin 32 günlük mevduat faizi getirisi...

Enpara.com - Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %31
Net Kazanç: 51.290,96 TL
Vade Sonu Tutar: Detaylı Gör

VakıfBank - ARI Hesap

Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 51.665,75 TL
Vade Sonu Tutar: Detaylı Gör