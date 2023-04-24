HaberlerGaleriSağlık Bakanlığı kura çekimi CANLI Youtube İZLE | İŞKUR 25 Nisan Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi hak kazanan listesi sonuç ekranı!
Sağlık Bakanlığı kura çekimi CANLI Youtube İZLE | İŞKUR 25 Nisan Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi hak kazanan listesi sonuç ekranı!
Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımında geri sayım başladı. 25 Nisan Salı günü gerçekleşecek olan kura çekimine ilişkin detaylar araştırılıyor. Başvuru sürecini başarılı bir şekilde tamamlayarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde kamu hastanelerinde istihdam edilmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında "Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı izle!" araştırmasına başladı. İşte Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı Youtube izle ekranı...