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Haberler Galeri 50 yıllık hayal gerçek oluyor! Akkuyu'da nükleer yakıt zamanı! Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak

50 yıllık hayal gerçek oluyor! Akkuyu'da nükleer yakıt zamanı! Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 27 Nisan Perşembe günü ilk nükleer yakıtın Akkuyu NGS'ye gelmesiyle birlikte Türkiye, Uluslararası Enerji Ajansı tarafından "Nükleer enerjiye sahip ülke" statüsüne alınacak. Santrale ilk nükleer yakıt gelmesi ile birlikte santralde yakıtın testleri ve sertifikasyon süreçleri başlayacak. Bu süreçlerin ardından 1 yıl içinde de santralin elektrik üretmeye başlaması bekleniyor. Türkiye 27 Nisan Perşembe günü nükleer yakıtın gelmesi ile birlikte enerjide yeni bir statüye kavuşacak.

Giriş Tarihi: 25.04.2023 07:29 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 07:29
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50 yıllık hayal gerçek oluyor! Akkuyu’da nükleer yakıt zamanı! Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak

Mersin'de inşa edilen ve Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) önemli bir aşama için gün sayılıyor. Perşembe günü yapılacak törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin törene telekonferans ile katılacak.

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50 yıllık hayal gerçek oluyor! Akkuyu’da nükleer yakıt zamanı! Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak

Törenle santrale ilk nükleer yakıt gelecek ve böylece santral, "Nükleer yakıt tesisi" statüsü kazanacak. Daha sonra yakıtın testleri ve sertifikasyon süreçleri başlayacak. Bu süreçlerin ardından 1 yıl içinde de santralin elektrik üretmeye başlaması bekleniyor.

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50 yıllık hayal gerçek oluyor! Akkuyu’da nükleer yakıt zamanı! Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak

TÜRKİYE'NİN ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 10'UNU KARŞILAYACAK

Santral, her biri bin 200 megavat olmak üzere, toplam 4 bin 800 megavat gücünde dört üniteden oluşacak. Türkiye ile Rusya arasında gerçekleşen en büyük proje olma özelliğini taşıyan Akkuyu NGS'nin Türkiye ekonomisine sadece inşaat sürecinde yaklaşık 6 milyar dolarlık katkı sunması öngörülüyor.

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50 yıllık hayal gerçek oluyor! Akkuyu’da nükleer yakıt zamanı! Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak

Ayrıca, Akkuyu'da dört reaktörün de birer yıl arayla işletmeye alınması planlanıyor. İşletmeye alındığında dört reaktörden yılda toplam 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilmesi ve bunun da Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılaması bekleniyor. Bu, aynı zamanda yıllık 7 milyar metreküp doğalgaz tasarrufu anlamına geliyor.

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50 yıllık hayal gerçek oluyor! Akkuyu’da nükleer yakıt zamanı! Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak

URANYUM PELETLERİ GETİRİLECEK

Öte yandan uranyum ile enerji üretecek Akkuyu NGS'ye getirilecek uranyum peletlerinin getirileceği güzergah ve günü ise güvenlik tedbirleri nedeniyle sır gibi saklanıyor. Her biri 4.5 gram ağırlığında olan uranyum peletleri, 350 kilogram petrole ve 400 kilogram kömüre eşdeğer.