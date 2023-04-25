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50 yıllık hayal gerçek oluyor! Akkuyu'da nükleer yakıt zamanı! Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 27 Nisan Perşembe günü ilk nükleer yakıtın Akkuyu NGS'ye gelmesiyle birlikte Türkiye, Uluslararası Enerji Ajansı tarafından "Nükleer enerjiye sahip ülke" statüsüne alınacak. Santrale ilk nükleer yakıt gelmesi ile birlikte santralde yakıtın testleri ve sertifikasyon süreçleri başlayacak. Bu süreçlerin ardından 1 yıl içinde de santralin elektrik üretmeye başlaması bekleniyor. Türkiye 27 Nisan Perşembe günü nükleer yakıtın gelmesi ile birlikte enerjide yeni bir statüye kavuşacak.
Giriş Tarihi: 25.04.2023 07:29Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 07:29