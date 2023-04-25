25 Nisan 2023, Salı
Katlanır vitesli bisiklet 2.599, Mama sandalyesi 379, Bebek kanguru 199 TL... BİM'de son Nisan fırsatı! Güncel aktüel ürün listesi çıktı!
BİM aktüel ürün kampanyasının detayları çıktı. Nisan ayının son fırsat ürünlerinde yok yok. 7'den 70'e herkes için indirimli ürünler salı ve cuma günü raflara gelecek. Ürünler sınırlı stoklarla geldiği için vatandaşlar detayları öncesinden araştırmaya başladı. İşte BİM 25-28 Nisan 2023 kataloğu indirimli ürünleri...
Giriş Tarihi: 25.04.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 15:53
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