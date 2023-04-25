25 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Katlanır vitesli bisiklet 2.599, Mama sandalyesi 379, Bebek kanguru 199 TL... BİM'de son Nisan fırsatı! Güncel aktüel ürün listesi çıktı!

Katlanır vitesli bisiklet 2.599, Mama sandalyesi 379, Bebek kanguru 199 TL... BİM'de son Nisan fırsatı! Güncel aktüel ürün listesi çıktı!

BİM aktüel ürün kampanyasının detayları çıktı. Nisan ayının son fırsat ürünlerinde yok yok. 7'den 70'e herkes için indirimli ürünler salı ve cuma günü raflara gelecek. Ürünler sınırlı stoklarla geldiği için vatandaşlar detayları öncesinden araştırmaya başladı. İşte BİM 25-28 Nisan 2023 kataloğu indirimli ürünleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 15:53
  • 1
  • 7
Katlanır vitesli bisiklet 2.599, Mama sandalyesi 379, Bebek kanguru 199 TL... BİM’de son Nisan fırsatı! Güncel aktüel ürün listesi çıktı!

Zincir marketler her hafta aktüel ürün listesini yenileyerek vatandaşın çeşitli ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla raflara yerleştiriyor. BİM 25-28 Nisan aktüel kataloğu çıktı. Katlanır vitesli bisiklet, mama sandalyesi, kağıt havlu gibi çeşitli ürünler uygun fiyatlarla geliyor. Peki BİM'de bu hafta ne var? İşte güncel katalog listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Katlanır vitesli bisiklet 2.599, Mama sandalyesi 379, Bebek kanguru 199 TL... BİM’de son Nisan fırsatı! Güncel aktüel ürün listesi çıktı!

BİM 25 NİSAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Yarım yağlı tost peyniri 1 kg: 119 TL

Bitkisel krema 200 ml: 8,50 TL

Siyah zeytin Akhisar Uslu tipi 1 kg: 52,50 TL

Köy domates salçası 1200 g: 59,75 TL

Mardin bulguru 800 g: 24,75 TL

Doğal ürünler Uşak ev tarhanası 250 g: 35,50 TL

Mayonez 840 g: 33,50 TL

Yer fıstıklı bar: 19,50 TL

Kabuklu fındık 1 kg: 98,50 TL

Antep karası çekirdekli kuru üzüm 250 g: 16,50 TL

  • 3
  • 7
Katlanır vitesli bisiklet 2.599, Mama sandalyesi 379, Bebek kanguru 199 TL... BİM’de son Nisan fırsatı! Güncel aktüel ürün listesi çıktı!

Klasik Banyo/Mutfak Temizleyicisi 750 ml 29,50 TL

Jel Bahar 750 ml + Cif Beyaz Sabun 895 ml 49,75 TL

Pak Köpük Temizleyici Sprey 500 ml 29,50 TL

Saç Maskesi 29,50 TL

Çocuk Diş Macunu 50 m l+ Fırça 23,50 TL

Yüz Ağda Bandı 26'lü 22,50 TL

Saç Kremi 600 ml +600 ml 49,50 TL

  • 4
  • 7
Katlanır vitesli bisiklet 2.599, Mama sandalyesi 379, Bebek kanguru 199 TL... BİM’de son Nisan fırsatı! Güncel aktüel ürün listesi çıktı!

BİM 28 NİSAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Elektrikli bisiklet 11.999 TL

Şarjlı kablosuz dikey süpürge 2.499 TL

Dijitsu 50 İNÇ 4K Android TV 5.999 TL

Fakir robot süpürge 4.499 TL

Philips buhar jeneratörlü ütü 2.199 TL

Cam set üstü ocak 1.199 TL

Sütlü Türk kahvesi makinesi 689 TL

  • 5
  • 7
Katlanır vitesli bisiklet 2.599, Mama sandalyesi 379, Bebek kanguru 199 TL... BİM’de son Nisan fırsatı! Güncel aktüel ürün listesi çıktı!

Bultaklı Benim İlk Arabam 159 TL

Sallanan at 279 TL

Banyo-mama oturağı 129 TL

Lüks minderli mama sandalyesi 379 TL

Eğitici aktivite masası 189 TL

Çocuk küveti 229 TL