Katlanır vitesli bisiklet 2.599, Mama sandalyesi 379, Bebek kanguru 199 TL... BİM’de son Nisan fırsatı! Güncel aktüel ürün listesi çıktı!

Zincir marketler her hafta aktüel ürün listesini yenileyerek vatandaşın çeşitli ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla raflara yerleştiriyor. BİM 25-28 Nisan aktüel kataloğu çıktı. Katlanır vitesli bisiklet, mama sandalyesi, kağıt havlu gibi çeşitli ürünler uygun fiyatlarla geliyor. Peki BİM'de bu hafta ne var? İşte güncel katalog listesi...