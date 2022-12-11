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Haberler Galeri MSB 555 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Büro Personeli, Hemşire, Tekniker, Mühendis... Sözleşmeli personel alımı şartları neler? İşte kontenjan sayısı

MSB 555 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Büro Personeli, Hemşire, Tekniker, Mühendis... Sözleşmeli personel alımı şartları neler? İşte kontenjan sayısı

Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 555 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar yayımlanan ilan ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Aralarında büro personeli, hemşire, tekniker, mühendis gibi branşlarında yer aldığı ilana kimler başvurabilir? İşte kontenjan ve branşlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.12.2022 08:35 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 08:36
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MSB 555 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Sözleşmeli personel alımı şartları neler? Büro Personeli, Hemşire, Tekniker, Mühendis... İşte kontenjan sayısı

MSB 555 sözleşmeli personel alımı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek isteyen vatandaşlar ilana kimlerin başvuruda bulunabileceğini öğrenmeye çalışıyor. Peki MSB 555 sözleşmeli personel alımı şartları neler? MSB 555 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl başvurulur?

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MSB 555 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Sözleşmeli personel alımı şartları neler? Büro Personeli, Hemşire, Tekniker, Mühendis... İşte kontenjan sayısı

MSB 555 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 555 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yayımlanan ilana göre başvuruda bulunmak isteyen adaylar işlemlerini 02-31 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

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MSB 555 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Sözleşmeli personel alımı şartları neler? Büro Personeli, Hemşire, Tekniker, Mühendis... İşte kontenjan sayısı

NASIL BAŞVURABİLİRİM?

Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek E-devlet şifresi ile başvuru ekranını açtıktan sonra başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip tüm aşamaları tamamlayarak 'Tercih Yap' ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapabilecektir. Tercih işlemini tamamladıktan sonra 'Tercihlerimi Göster' butonuna tıklayarak kayıtlı tercihlerini kontrol edebilecektir.

MSB 555 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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MSB 555 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Sözleşmeli personel alımı şartları neler? Büro Personeli, Hemşire, Tekniker, Mühendis... İşte kontenjan sayısı

BAŞVURU ŞARTLARI

MSB ve MSÜ personel alımına başvuru yapacak adaylarda şartlar şu şekilde:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

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MSB 555 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Sözleşmeli personel alımı şartları neler? Büro Personeli, Hemşire, Tekniker, Mühendis... İşte kontenjan sayısı

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,