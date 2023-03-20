TOKİ TUZLA KURA SONUÇ EKRANI | 20 Mart İstanbul Tuzla TOKİ kura çekişi canlı izle! Hak sahipleri NİHAİ ve Yedek İSİM LİSTESİ!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişleri devam ediyor. 81 ilde sırayla gerçekleşen kuralarda en çok beklenen İstanbul iline sıra geldi. Tuzla ilçesinde inşa edilecek olan 2+1 ve 3+1 konutların hak kazananları 16 ila 29 Mart tarihleri arasında belirlenecek. Peki Tuzla kura sonuçları açıklandı mı? Tuzla TOKİ hak sahipliği isim listesi belli oldu mu?