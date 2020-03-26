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Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/5 tercih kılavuzu: 18 bin sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/5 tercih kılavuzu yayımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 32 bin personel alımı müjdesini verdikten sonra adaylar heyecanlı bekleyişe geçmişti. Yayımlanan ilanla birlikte kadro dağılımı ve şartlar belli oldu. Buna göre, 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek tercihler ile birlikte yapıacak alımların detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. Peki, Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/5 tercih nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 26.03.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 11:15
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