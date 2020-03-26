Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/5 tercih kılavuzu: 18 bin sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları

ODYOLOG, PERFÜZYONİST, DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ, SAĞLIK FİZİKÇİSİ pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.