İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı şartları! 2020 Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?
İŞKUR üzerinden hastanelere yapılacak 14 bin sürekli işçi alımı başvuruları başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 32 bin personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Yayımlanan ilanda yer alan kadro dağılımına göre, 14 bini temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik detek elemanı ve aşçı kadrolarına yapılacak. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı şartları neler? 2020 İŞKUR temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 26.03.2020 09:34Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 09:57