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İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı şartları! 2020 Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR üzerinden hastanelere yapılacak 14 bin sürekli işçi alımı başvuruları başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 32 bin personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Yayımlanan ilanda yer alan kadro dağılımına göre, 14 bini temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik detek elemanı ve aşçı kadrolarına yapılacak. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı şartları neler? 2020 İŞKUR temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 26.03.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 09:57
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İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı şartları! 2020 Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı tarafından İŞKUR üzerinden sürekli işçi alımı için başvurular başladı. Yayımlanan ilana göre, 10 bin 998 temizlik görevlisi, 2 bin güvenlik görevlisi (silahsız), bin klinik destek elemanı ve 2 aşçı alımı yapılacak. Adaylar başvurularını elektronik ortamda İŞKUR üzerinden yapabilecekler. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı şartları neler? 2020 İŞKUR temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı şartları! 2020 Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR TEMİZLİK, GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını 26-30 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirecekler. Başvurular, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

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İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı şartları! 2020 Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?

İhtiyaç duyulan hizmet türleri ve mesleklere göre alımlar il düzeyinde karşılanacak. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

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İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı şartları! 2020 Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?

Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek.

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İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı şartları! 2020 Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İŞKUR üzerinden hastane, huzurevleri ve sağlık merkezlerine yapılan personel alımlarında başvuru genel şartları şu şekilde: