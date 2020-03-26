İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı şartları! 2020 Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı tarafından İŞKUR üzerinden sürekli işçi alımı için başvurular başladı. Yayımlanan ilana göre, 10 bin 998 temizlik görevlisi, 2 bin güvenlik görevlisi (silahsız), bin klinik destek elemanı ve 2 aşçı alımı yapılacak. Adaylar başvurularını elektronik ortamda İŞKUR üzerinden yapabilecekler. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı şartları neler? 2020 İŞKUR temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...