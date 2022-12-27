HaberlerGaleriSAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR kurası saat kaçta? 11 bin 317 işçi kurası nihai aday ne demek? Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı kurası ne zaman?
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR kurası saat kaçta? 11 bin 317 işçi kurası nihai aday ne demek? Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı kurası ne zaman?
Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden 11 bin 317 işçi alımı yapacak. Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan binlerce kişi başvurdukları branşların kura çekiliş sonuçlarını merakla bekliyorlar. Peki Sağlık Bakanlığı İŞKUR kurası saat kaçta? 11 bin 317 işçi kurası nihai aday ne demek? Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, marangoz kura çekilişi ne zaman?