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Haberler Galeri SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR kurası saat kaçta? 11 bin 317 işçi kurası nihai aday ne demek? Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı kurası ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR kurası saat kaçta? 11 bin 317 işçi kurası nihai aday ne demek? Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı kurası ne zaman?

Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden 11 bin 317 işçi alımı yapacak. Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan binlerce kişi başvurdukları branşların kura çekiliş sonuçlarını merakla bekliyorlar. Peki Sağlık Bakanlığı İŞKUR kurası saat kaçta? 11 bin 317 işçi kurası nihai aday ne demek? Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, marangoz kura çekilişi ne zaman?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2022 13:43 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 13:43
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SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR kurası saat kaçta? 11 bin 317 işçi kurası nihai aday ne demek? Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı kurası ne zaman?

Sağlık Bakanlığı İŞKUR kurası saat kaçta sorusu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı için geri sayım başlarken başvuruda bulunan adaylar detayları araştırmaya başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR kurası saat kaçta? 11 bin 317 işçi kurası nihai aday ne demek? Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı kurası ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURASI SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi 28 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da yapılacak. Kura çekimi sabah saat 09.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR kurası saat kaçta? 11 bin 317 işçi kurası nihai aday ne demek? Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı kurası ne zaman?

İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

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SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR kurası saat kaçta? 11 bin 317 işçi kurası nihai aday ne demek? Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı kurası ne zaman?

11 BİN 317 İŞÇİ ALIMI KURASI NİHAİ ADAY NE DEMEK?

Nihai aday listesi , kuraya katılacakların listesidir. Bu listelerde adı yer alanlar kura çekimine katılacak ve kura çekimine katılacak bu kişiler arasından işe alınacaklar kura ile belirlenecek.

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SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR kurası saat kaçta? 11 bin 317 işçi kurası nihai aday ne demek? Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı kurası ne zaman?

NİHAİ LİSTEYE NASIL BAKARIM?

1. adım: İŞKUR iş arayan sayfasına "https://esube.iskur.gov.tr/" adresi üzerinden gidin.

2. adım: Karşınıza çıkan ekranda iş arayan bölümündne giriş yapın. Eğer İŞKUR şifrennzi yoksa e devlet girişi kısmından da giriş yapabilirsiniz.