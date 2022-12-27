Memur Emekli MAAŞ ZAM ORANI 2023 | Memur ve emekli maaş zamları ne zaman açıklanacak? En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak ayında açıklanacak olan memur ve emekli zam oranlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Milyonlarca emekli ve memur 2023 zam oranının ne kadar, kaç TL olacağını hesaplamaya çalışıyor. Son 6 aylık enflasyon verisine göre hesaplanan zam oranı için son bir veri kaldı. Peki memur ve emekli maaş zamları ne zaman açıklanacak? En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?