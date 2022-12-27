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Memur Emekli MAAŞ ZAM ORANI 2023 | Memur ve emekli maaş zamları ne zaman açıklanacak? En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?
Memur ve emekli 2023 maaş zam oranları için nefesler tutuldu. Ocak 2023 asgari ücret zammının hemen ardından gözler emekli ve memur için belirlenecek olan zam oranına çevrildi. Maaş zam oranın ortaya çıkması için aralık enflasyon verileri bekleniyor. Peki memur ve emekli maaş zamları ne zaman açıklanacak?