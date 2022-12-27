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Haberler Galeri Memur Emekli MAAŞ ZAM ORANI 2023 | Memur ve emekli maaş zamları ne zaman açıklanacak? En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur Emekli MAAŞ ZAM ORANI 2023 | Memur ve emekli maaş zamları ne zaman açıklanacak? En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur ve emekli 2023 maaş zam oranları için nefesler tutuldu. Ocak 2023 asgari ücret zammının hemen ardından gözler emekli ve memur için belirlenecek olan zam oranına çevrildi. Maaş zam oranın ortaya çıkması için aralık enflasyon verileri bekleniyor. Peki memur ve emekli maaş zamları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2022 11:26 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 11:32
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Memur Emekli MAAŞ ZAM ORANI 2023 | Memur ve emekli maaş zamları ne zaman açıklanacak? En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak ayında açıklanacak olan memur ve emekli zam oranlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Milyonlarca emekli ve memur 2023 zam oranının ne kadar, kaç TL olacağını hesaplamaya çalışıyor. Son 6 aylık enflasyon verisine göre hesaplanan zam oranı için son bir veri kaldı. Peki memur ve emekli maaş zamları ne zaman açıklanacak? En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur Emekli MAAŞ ZAM ORANI 2023 | Memur ve emekli maaş zamları ne zaman açıklanacak? En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Bilgin emekli ve memurları sevindirecek ek zam sinyali verdi. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verilerinin ardından emekli ve memur maaşlarında büyük artış olacak.

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Memur Emekli MAAŞ ZAM ORANI 2023 | Memur ve emekli maaş zamları ne zaman açıklanacak? En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu yıl sosyal refah düzenlemesi ile en düşük SSK ve Bağkur emekli maaşı 1.500 liradan 2.500 liraya, Temmuz'da ise bu rakam 3.500 liraya yükseltilmişti. 2023 Ocak'ta yine 1.500-2.000 liralık bir refah arıtşı gündeme gelirse taban maaşın 5.000 liranın üzerinde olması bekleniyor.

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Memur Emekli MAAŞ ZAM ORANI 2023 | Memur ve emekli maaş zamları ne zaman açıklanacak? En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

YÜZDE KAÇ ARTIŞ OLACAK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem konu hakkında yaptığı açıklamada, "3 Ocak sonrası yapılacak artış tahmini olarak yüzde 30-35 oranında olacak." ifadelerini kullandı.

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Memur Emekli MAAŞ ZAM ORANI 2023 | Memur ve emekli maaş zamları ne zaman açıklanacak? En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyona göre memura yüzde 15,11 zam, emekliye yüzde 14,04 zam görüldü.