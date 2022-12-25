2023 emekli ikramiyesi var mı, kaç TL? EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ verilecek mi, ne zaman? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı memur emeklileri...

Yeni yıla sayılı günler kala, Ocak ayı memur emekli zamları için heyecanlı bekleyiş devam ederken, bir yandan da emekliye yılbaşında ikramiye verilecek mi? sorusu gündeme geldi. Milyonlarca vatandaş, emekliye yılbaşı ikramiyesinin yatıp, yatmayacağını araştırıyor. Peki, emekliye yılbaşı ikramyiesi var mı 2023? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı memur emeklilerine yılbaşı ikramiyesi ne kadar, kaç TL verilecek? İşte, detaylar...