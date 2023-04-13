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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı İŞÇİ ALIMI KURA TAKVİMİ 2023 | Tarihler netleşti! TAM İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı!

Sağlık Bakanlığı İŞÇİ ALIMI KURA TAKVİMİ 2023 | Tarihler netleşti! TAM İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı!

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı başvurularının sonuçlanmasının ardından istihdam edilmek isteyen vatandaşlar kura çekilişini araştırmaya başladı. 2. etap kapsamında 31 bin 600 personel alımı tercih sonuçları açıklanırken sıra kura çekilişine geldi. Temizlik personeli, güvenlik görevlisi, marangoz gibi meslek dallarında gerçekleştirilecek olan alımların sonuçları için son dakika açıklandı. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.04.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 09:24
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Sağlık Bakanlığı İŞÇİ ALIMI KURA TAKVİMİ 2023 | Tarihler netleşti! 10 BİN 900 personel alımı kura çekimi ne zaman? TAM İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Yüz binlerce kişinin Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek için beklediği kura çekilişinde geri sayım başladı. Tarih netleşirken detaylarda merak konusu oldu. Peki Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 10 bin 900 işçi kura kazananları belli oldu mu?

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Sağlık Bakanlığı İŞÇİ ALIMI KURA TAKVİMİ 2023 | Tarihler netleşti! 10 BİN 900 personel alımı kura çekimi ne zaman? TAM İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı!

SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN 900 İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi tarihi hakkında bilgi verdi.

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Sağlık Bakanlığı İŞÇİ ALIMI KURA TAKVİMİ 2023 | Tarihler netleşti! 10 BİN 900 personel alımı kura çekimi ne zaman? TAM İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı!

Bakan Koca, açıklamasında ''İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca noter huzurunda yapılacaktır." dedi.

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Sağlık Bakanlığı İŞÇİ ALIMI KURA TAKVİMİ 2023 | Tarihler netleşti! 10 BİN 900 personel alımı kura çekimi ne zaman? TAM İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı!

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Sağlık Bakanlığı İŞÇİ ALIMI KURA TAKVİMİ 2023 | Tarihler netleşti! 10 BİN 900 personel alımı kura çekimi ne zaman? TAM İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı!

İlan doğrultusunda adaylar başvurularını 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi.