13 Nisan 2023, Perşembe
Sağlık Bakanlığı İŞÇİ ALIMI KURA TAKVİMİ 2023 | Tarihler netleşti! TAM İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı!
Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı başvurularının sonuçlanmasının ardından istihdam edilmek isteyen vatandaşlar kura çekilişini araştırmaya başladı. 2. etap kapsamında 31 bin 600 personel alımı tercih sonuçları açıklanırken sıra kura çekilişine geldi. Temizlik personeli, güvenlik görevlisi, marangoz gibi meslek dallarında gerçekleştirilecek olan alımların sonuçları için son dakika açıklandı. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman?
Giriş Tarihi: 13.04.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 09:24
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