Sağlık Bakanlığı işçi alımı ASIL ve YEDEK aday sorgulama: iscisonuc.saglik.gov.tr 11.317 işçi alımı kura sonuçları TAM LİSTE!

Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi alımında süreç tamamlandı. Başvuru sahipleri heyecan içinde kurayı bekliyordu. Bakanlık tarafından noter huzurunda canlı yayınla yapılan kura çekimi 28-29 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Asıl ve yedek adayları gösteren tüm yerleştirme sonuçları da erişime açıldı. Peki, iscisonuc.saglik.gov.tr 11.317 işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı asıl ve yedek aday sorgulama ekranı...