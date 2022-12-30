HaberlerGaleriSağlık Bakanlığı işçi alımı ASIL ve YEDEK aday sorgulama: iscisonuc.saglik.gov.tr 11.317 işçi alımı kura sonuçları TAM LİSTE!
Sağlık Bakanlığı işçi alımı ASIL ve YEDEK aday sorgulama: iscisonuc.saglik.gov.tr 11.317 işçi alımı kura sonuçları TAM LİSTE!
Sağlık Bakanlığı'na 11 bin 317 sürekli işçi personel alımı için noter huzurunda kura çekimi tamamlandı. İki gün süren kura çekiminin ardından gözler asıl ve yedek adaylara çevrilmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından 11.317 sürekli işçi alımına ilişkin tüm yerleştirme sonuçları ilan edildi. Peki, iscisonuc.saglik.gov.tr 11.317 işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı asıl ve yedek aday sorgulama ekranı...