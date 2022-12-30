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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı işçi alımı ASIL ve YEDEK aday sorgulama: iscisonuc.saglik.gov.tr 11.317 işçi alımı kura sonuçları TAM LİSTE!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı ASIL ve YEDEK aday sorgulama: iscisonuc.saglik.gov.tr 11.317 işçi alımı kura sonuçları TAM LİSTE!

Sağlık Bakanlığı'na 11 bin 317 sürekli işçi personel alımı için noter huzurunda kura çekimi tamamlandı. İki gün süren kura çekiminin ardından gözler asıl ve yedek adaylara çevrilmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından 11.317 sürekli işçi alımına ilişkin tüm yerleştirme sonuçları ilan edildi. Peki, iscisonuc.saglik.gov.tr 11.317 işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı asıl ve yedek aday sorgulama ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.12.2022 12:21 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 12:21
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Sağlık Bakanlığı işçi alımı ASIL ve YEDEK aday sorgulama: iscisonuc.saglik.gov.tr 11.317 işçi alımı kura sonuçları TAM LİSTE!

Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi alımında süreç tamamlandı. Başvuru sahipleri heyecan içinde kurayı bekliyordu. Bakanlık tarafından noter huzurunda canlı yayınla yapılan kura çekimi 28-29 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Asıl ve yedek adayları gösteren tüm yerleştirme sonuçları da erişime açıldı. Peki, iscisonuc.saglik.gov.tr 11.317 işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı asıl ve yedek aday sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık Bakanlığı işçi alımı ASIL ve YEDEK aday sorgulama: iscisonuc.saglik.gov.tr 11.317 işçi alımı kura sonuçları TAM LİSTE!

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI ASIL VE YEDEK ADAY AÇIKLANDI

Taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 11.317 sürekli işçi alımı kurası sonuçları açıklandı. 28 Aralık 2022 Çarşamba ve 29 Aralık 2022 Perşembe günü kura çekilişi yapılan tüm illerin sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı ASIL ve YEDEK aday sorgulama: iscisonuc.saglik.gov.tr 11.317 işçi alımı kura sonuçları TAM LİSTE!

BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı ASIL ve YEDEK aday sorgulama: iscisonuc.saglik.gov.tr 11.317 işçi alımı kura sonuçları TAM LİSTE!

3. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

4. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (28/11/1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı ASIL ve YEDEK aday sorgulama: iscisonuc.saglik.gov.tr 11.317 işçi alımı kura sonuçları TAM LİSTE!

5. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.