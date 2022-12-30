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Haberler Galeri BENZİN ZAMMI SON DAKİKA: 31 Aralık benzine zam kaç TL? Benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı ne kadar?

BENZİN ZAMMI SON DAKİKA: 31 Aralık benzine zam kaç TL? Benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı ne kadar?

Son dakika... Benzine zam ne kadar? Brent petrol fiyatında yaşanan gelişmelerler gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Yılın son işlem gününde benzin grubunda fiyat artışı olacağı duyuruldu. Peki, 31 Aralık benzine zam kaç TL? Benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı ne kadar? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.12.2022 16:53 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 16:53
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BENZİN ZAMMI SON DAKİKA: 31 Aralık benzine zam kaç TL? Benzin, motorin mazot, LPG litre fiyatı ne kadar?

Son dakika... Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Brent petrol fiyatında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da doğrudan yansıyor. Son günlerde zam ve indirim haberleriyle değişiklik gösteren akaryakıt fiyatlarında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Benzin grubunda fiyat artışı olacağı haberini ardından son fiyatlar araştırılmaya başlandı. Peki, 31 Aralık benzine zam kaç TL? Benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı ne kadar? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BENZİN ZAMMI SON DAKİKA: 31 Aralık benzine zam kaç TL? Benzin, motorin mazot, LPG litre fiyatı ne kadar?

BENZİNE ZAM NE KADAR?

31 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 84 kuruş zam gelecek. Motorin ve LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları:

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BENZİN ZAMMI SON DAKİKA: 31 Aralık benzine zam kaç TL? Benzin, motorin mazot, LPG litre fiyatı ne kadar?

28 Aralık İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 18.61 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 22.08 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.83 TL

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BENZİN ZAMMI SON DAKİKA: 31 Aralık benzine zam kaç TL? Benzin, motorin mazot, LPG litre fiyatı ne kadar?

28 Aralık Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 18.82 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.25 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.83 TL

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BENZİN ZAMMI SON DAKİKA: 31 Aralık benzine zam kaç TL? Benzin, motorin mazot, LPG litre fiyatı ne kadar?

28 Aralık İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 18.82 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.35 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.58 TL