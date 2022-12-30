BENZİN ZAMMI SON DAKİKA: 31 Aralık benzine zam kaç TL? Benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı ne kadar?

BENZİNE ZAM NE KADAR?

31 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 84 kuruş zam gelecek. Motorin ve LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları: