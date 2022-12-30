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BENZİN ZAMMI SON DAKİKA: 31 Aralık benzine zam kaç TL? Benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı ne kadar?
Son dakika... Benzine zam ne kadar? Brent petrol fiyatında yaşanan gelişmelerler gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Yılın son işlem gününde benzin grubunda fiyat artışı olacağı duyuruldu. Peki, 31 Aralık benzine zam kaç TL? Benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı ne kadar? İşte son gelişmeler...