HaberlerGaleriSağlık Bakanlığı ikinci alımları ne zaman, başladı mı? Hemşire, Tıbbi Sekreter... 2023 Başvuru Şartları neler? Kontenjan ve branş dağılımı
Sağlık Bakanlığı ikinci alımları ne zaman, başladı mı? Hemşire, Tıbbi Sekreter... 2023 Başvuru Şartları neler? Kontenjan ve branş dağılımı
Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvuruları başladı mı sorusunun cevabı yüz binlerce kişi tarafından sıklıkla araştırılıyor. İlk alımlarda 40 bin personel alımı gerçekleşirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada toplam 85 bin kişi alınacağı açıklanmıştı. Peki Sağlık Bakanlığı ikinci alımları ne zaman, başladı mı?