HaberlerGaleriTOKİ Aydın kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Aydın TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Söke, Nazilli, İncirliova... Aydın ilçe kura takvimi
TOKİ Aydın kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Aydın TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Söke, Nazilli, İncirliova... Aydın ilçe kura takvimi
TOKİ Aydın kura çekimi ne zaman, saat kaçta sorusunun cevabı Aydınlılar tarafından merak edilmeye başlandı. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında yüz binlerce dar gelirli vatandaş ev sahibi olma hayallerine biraz daha yaklaşıyor. TOKİ Aydın kura çekilişi 30-31 Ocak tarihleri arasında geçekleşecek. Peki TOKİ Aydın kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Aydın TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?