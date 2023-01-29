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Haberler Galeri TOKİ Aydın kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Aydın TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Söke, Nazilli, İncirliova... Aydın ilçe kura takvimi

TOKİ Aydın kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Aydın TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Söke, Nazilli, İncirliova... Aydın ilçe kura takvimi

TOKİ Aydın kura çekimi ne zaman, saat kaçta sorusunun cevabı Aydınlılar tarafından merak edilmeye başlandı. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında yüz binlerce dar gelirli vatandaş ev sahibi olma hayallerine biraz daha yaklaşıyor. TOKİ Aydın kura çekilişi 30-31 Ocak tarihleri arasında geçekleşecek. Peki TOKİ Aydın kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Aydın TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.01.2023 23:15 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 23:15
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TOKİ Aydın kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Aydın TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Söke, Nazilli, İncirliova... Aydın ilçe kura takvimi

Aydın kura çekimi ne zaman sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek 2+1, 3+1 dairelerin kura çekilişi tüm hızıyla sürüyor. Peki TOKİ Aydın kura çekilişi ne zaman? TOKİ Aydın kura sonuçları belli oldu mu? İşte TOKİ Aydın ilçe kura takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Aydın kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Aydın TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Söke, Nazilli, İncirliova... Aydın ilçe kura takvimi

TOKİ AYDIN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Aydın TOKİ kura çekilişi 30 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kuralar Dr. Hidayet Sayın Salonu'nda çekilecek.

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TOKİ Aydın kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Aydın TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Söke, Nazilli, İncirliova... Aydın ilçe kura takvimi

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekimi canlı yayını, TOKİ'nin resmi Youtube kanalından canlı olarak yayımlanmakta. "Canlı" sekmesi üzerinden konutların kura çekimini izleyebilirsiniz.

YOUTUBE TOKİ KURA ÇEKİMİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

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TOKİ Aydın kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Aydın TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Söke, Nazilli, İncirliova... Aydın ilçe kura takvimi

Aynı zamanda; internet üzerinden TOKİ'nin resmi televizyonundan da canlı izleyebilirsiniz.

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TOKİ Aydın kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Aydın TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Söke, Nazilli, İncirliova... Aydın ilçe kura takvimi

TOKİ AYDIN KURA İLÇELERİ

30 Ocak Pazartesi kura çekilişi gerçekleşecek ilçeler:

AYDIN MERKEZ 980 KONUT

AYDIN SÖKE 250 KONUT