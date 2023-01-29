TOKİ Aydın kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Aydın TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Söke, Nazilli, İncirliova... Aydın ilçe kura takvimi

Aydın kura çekimi ne zaman sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek 2+1, 3+1 dairelerin kura çekilişi tüm hızıyla sürüyor. Peki TOKİ Aydın kura çekilişi ne zaman? TOKİ Aydın kura sonuçları belli oldu mu? İşte TOKİ Aydın ilçe kura takvimi...