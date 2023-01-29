Düşmanın korkulu rüyası: Kapgan! İlk kez ateş etti
HAVELSAN'ın öncülüğünde, alanında önde gelen firmaların işbirliğiyle geliştirilen insansız kara aracı Kapgan, tanıtılmasından kısa süre sonra araziye çıktı ve ağır makineli tüfekle ilk kez atış testi gerçekleştirdi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "İHA'larda edindiğimiz tecrübe ve dünya çapındaki başarıyı diğer insansız sistemlerde de edinmekte kararlıyız" dedi.
Giriş Tarihi: 29.01.2023
16:15 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
17:33
Türk savunma sanayisi bünyesinde alanında önde gelen firmaların işbirliğiyle geliştirilen insansız kara aracı Kapgan, sergilenmesinden kısa süre sonra araziye çıkıp ilk kez atış testi gerçekleştirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Orta sınıf-2 insansız kara aracı olarak konumlandırılan Kapgan, Anadolu Ajansı tarafından görüntülenen testler için gövde üzerindeki çalışmaların tamamlanmasının arından Samsun Yurt Savunmanın Samsun'daki atış poligonuna nakledildi. Projede görev alan ekiplerin çalışmasıyla Unirobotics'in silah kulesi ve Samsun Yurt Savunmanın Canik M2 QCB 12,7 milimetre ağır makineli tüfeği Kapgan'a entegre edildi ve gece atışları gerçekleştirildi. Ertesi günün erken saatlerinde de gündüz atışları yapıldı. Atış testlerinin ardından araziye çıkan Kapgan, sürüş performansını ortaya koydu.
Bu testle, yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren Canik M2 QCB 12,7 milimetre ağır makineli tüfek de ilk kez bir insansız kara aracıyla kullanılmış oldu.
"KARDEŞLERİNİN YANINA GİTMEK İÇİN SABIRSIZLANIYOR"
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İHA'larda edinilen tecrübe ve dünya çapındaki başarıyı diğer insansız sistemlerde de edinmekte kararlı olduklarını söyledi.
İnsansız kara araçlarında birçok Türk savunma sanayisi şirketinin gerçekten başarılı çalışmalara imza attıklarına işaret eden Demir, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bazı ürünlerimiz güvenlik güçlerimizin hizmetinde kullanılırken, bazılarına da yeni kabiliyetler kazandırma çalışmaları sürüyor. İnsansız kara araçlarımız bir yandan yeni silahlarını kuşanmaya da devam ediyor. 12,7 milimetre ağır makineli tüfekle ilk atış testlerini başarıyla geçen Kapgan İnsansız Kara Aracı'mız da sahada görev yapan kardeşlerinin yanına gitmek için sabırsızlanıyor. Projede emeği geçen bütün firmalarımızı tebrik ediyor, bu alanda daha büyük başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum."