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Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı kadro dağılımı, şartlar ve başvuru tarihi! 2020 sağlık personeli alımı...

Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı hangi kadrolara yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müjdesini verdiği 32 bin sağlık personeli alımının detayları belli oldu. Hemşire ve ebe gibi kadrolara yapılacak personel alımına ilişkin başvuru tarihi açıklandı. Başvuru yapacak olan adaylar konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı başvuru tarihi ne zaman? Sağlık Bakanlığı başvuru şartları neler? İşte Sağlık personeli alımı başvuru tarihi ve kadro dağılımı...

Giriş Tarihi: 25.03.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 15:21
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Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı kadro dağılımı, şartlar ve başvuru tarihi! 2020 sağlık personeli alımı...

Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 32 bin personel alımına ilişkin detaylar belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama ile birlikte hangi kadrolara alım yapılacağı ve başvuruların ne zaman başlayacağı belli oldu. Sağlık personeli olarak görev almak isteyen vatandaşların heyecanla beklediği başvurular başlıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı başvuru tarihi ne zaman? Sağlık Bakanlığı başvuru şartları neler? İşte Sağlık personeli alımı başvuru tarihi ve kadro dağılımı...

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Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı kadro dağılımı, şartlar ve başvuru tarihi! 2020 sağlık personeli alımı...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapılan açıklamaya göre, tercihler 26 Mart - 01 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih kılavuzu ÖSYM'nin internet adresi üzerinden yayımlanacak.

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Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı kadro dağılımı, şartlar ve başvuru tarihi! 2020 sağlık personeli alımı...

SAĞLIK PERSONELİ KADRO DAĞILIMI NASIL?

18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bunlar; 11.000'i Hemşire, 1.600'ü Ebe ve 4.687'si Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi kadrolarında olacak.

Ayrıca, temizlik hizmetkeri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak 14 bin sürekli işçi alımı yapılacak.

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Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı kadro dağılımı, şartlar ve başvuru tarihi! 2020 sağlık personeli alımı...

SÜREKLİ İŞÇİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere sürekli işçi alımı yapılacak. Bu adaylar başvurularını 16-30 Mart tarihlerinde İŞKUR üzerinden yapabilecekler.

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Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı kadro dağılımı, şartlar ve başvuru tarihi! 2020 sağlık personeli alımı...

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

''Koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz bugünlerde sağlık ordumuzu güçlendiriyoruz.