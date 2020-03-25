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Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı kadro dağılımı, şartlar ve başvuru tarihi! 2020 sağlık personeli alımı...
Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı hangi kadrolara yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müjdesini verdiği 32 bin sağlık personeli alımının detayları belli oldu. Hemşire ve ebe gibi kadrolara yapılacak personel alımına ilişkin başvuru tarihi açıklandı. Başvuru yapacak olan adaylar konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı başvuru tarihi ne zaman? Sağlık Bakanlığı başvuru şartları neler? İşte Sağlık personeli alımı başvuru tarihi ve kadro dağılımı...
Giriş Tarihi: 25.03.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 15:21
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