Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı kadro dağılımı, şartlar ve başvuru tarihi! 2020 sağlık personeli alımı...

SAĞLIK PERSONELİ KADRO DAĞILIMI NASIL?

18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bunlar; 11.000'i Hemşire, 1.600'ü Ebe ve 4.687'si Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi kadrolarında olacak.

Ayrıca, temizlik hizmetkeri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak 14 bin sürekli işçi alımı yapılacak.