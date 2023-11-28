Eksik prime ucuz emeklilik fırsatı! Erkekler 32 bin kadınlar 51 bin TL daha az ödeyecek
Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden yararlanacak 2 milyon vatandaş daha 2024 yılı için emeklilik planlaması yapıyor. Sadece EYT'liler değil çalışanlar da borçlanarak emekliliklerini erkene çekebilir. Asgari ücretin yüzde 50 artması durumunda 15 aylık askerlik borçlanması 32 bin TL, doğum borçlanması ise 51 bin TL artacak. Günlük borçlanma için ödenecek tutar 143 liradan 214 liraya çıkacak.
Giriş Tarihi: 28.11.2023
06:18 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023
06:18
Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden yararlanacak 2 milyon vatandaş daha 2024 yılı için emeklilik planlaması yapıyor. Sadece EYT'liler değil çalışanlar da borçlanarak emekliliklerini erkene çekebilir. Yeni asgari ücretle birlikte 1 Ocak 2024 itibariyle doğum, yurtdışı ve askerlik borçlanmalarının maliyeti de artacak.
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Sigorta başlangıcını, prim gün sayısını öne çekerek erken emekli olacakların maliyet artışından etkilenmemesi için 5 haftalık süresi bulunuyor. Asgari ücretin yüzde 50 artması durumunda bugün 64 bin 386 lira olan 15 aylık askerlik borçlanması 96 bin 579 liraya çıkacak. Böylece 15 ay askerliği borçlanan bu yıl 32 bin 193 lira daha az ödeyecek.
Ocak ayından önce 154 bin liraya yapılabilecek bir doğum borçlanması 205 bin liraya çıkacak. Bugünden borçlanmasını yapan 51 bin lira daha az ödeyecek. Doğum borçlanması yapacaklar izin süresinin hepsi yerine bir kısmını da kullanabilir. Örneğin EYT ile emeklilik için 2 ayı eksik olanların 60 günlük primini borçlanması yeterli olacak.
Yeni yılda emekliliğe hazırlananlar için bazı kritik detaylara ilişkin soruların yanıtları şöyle:
Bağ-Kur'a borçlarım nedeniyle prim günlerim silindi. Ocak'ta emekli olabilmem için 45 prim gününe ihtiyacım var. İhtiyacım olan kısmı borçlanabilir miyim? Bağ-Kur kapsamında silinen günler için kısmi borçlanma yapılamıyor, tamamının satın alınması gerekiyor. Kısmi ihya olmuyor. İhya işlemi gerçekleşmiş ve borç ödendiyse sonrasında vazgeçilemiyor, ödenen prim de iade edilmiyor. SGK'ya başvurulup da ihya işlemi başlatıldığında hesaplanan tutar 3 ay içinde yatırılırsa ihya tamamlanır. Bu süre içinde edeme yapılmazsa iptal edilir.
Çalıştığım şirkette yüzde 2 hissem var, EYT kapsamında SSK'lı olarak emekli olabilir miyim? 2008'den önce bir şirkette sigortalı çalışırken, hisse alanlar SSK'lı olarak sigortalılığını devam ettirebiliyor. EYT düzenlemesi kapsamından SSK'lı olarak emekli olabilir. Bu tarihten sonra çalışılan şirkette hisse sahibi olanlar için Bağ-Kur sigortalılık hali başlıyor. Dolayısıyla SSK'lı olarak emekli olmak mümkün olmuyor.