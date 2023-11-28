Eksik prime ucuz emeklilik fırsatı! Erkekler 32 bin kadınlar 51 bin TL daha az ödeyecek

Ocak ayından önce 154 bin liraya yapılabilecek bir doğum borçlanması 205 bin liraya çıkacak. Bugünden borçlanmasını yapan 51 bin lira daha az ödeyecek. Doğum borçlanması yapacaklar izin süresinin hepsi yerine bir kısmını da kullanabilir. Örneğin EYT ile emeklilik için 2 ayı eksik olanların 60 günlük primini borçlanması yeterli olacak.

Yeni yılda emekliliğe hazırlananlar için bazı kritik detaylara ilişkin soruların yanıtları şöyle: