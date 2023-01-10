10 Ocak 2023, Salı
Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alım tarihi açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 bin personel alımı yapılacağı müjdesini vermişti. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyenlerin merakla beklediği alımlar için gözler gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alım tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 10.01.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 11:13
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