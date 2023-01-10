Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alım tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarında eksik kadrolara yapılacak olan atamalar için bekleyiş devam ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alım tarihi açıklandı mı?