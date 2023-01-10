2023 Memur emekli maaş farkları YATTI mı, ne zaman? Ocak ayı EMEKLİ maaş farkları hangi gün hesaplara yatacak? TARİH BELLİ OLDU!

Geçtiğimiz günler, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları yükseldi. Ocak ayı ile memur ve emekli maaşlarına enflasyon oranı, refah payı göz önüne alınarak zam yapıldı.Konunun ardından binlerce vatandaş, ''Maaş farkları ne zaman yatacak?'' sorusunu gündeme getirdi. Peki, emekli ve memur maaş farkı ne zaman yatacak? İşte 2023 Ocak memur ve SSK ve BAĞKUR emekli maaş farkları ödeme tarihi...