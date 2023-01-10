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Haberler Galeri 2023 Memur emekli maaş farkları YATTI mı, ne zaman? Ocak ayı EMEKLİ maaş farkları hangi gün hesaplara yatacak? TARİH BELLİ OLDU!

2023 Memur emekli maaş farkları YATTI mı, ne zaman? Ocak ayı EMEKLİ maaş farkları hangi gün hesaplara yatacak? TARİH BELLİ OLDU!

Geçtiğimiz günler, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları yükseldi. Ocak ayı ile memur ve emekli maaşlarına enflasyon oranı, refah payı göz önüne alınarak zam yapıldı.Konunun ardından binlerce vatandaş, ''Maaş farkları ne zaman yatacak?'' sorusunu gündeme getirdi. Peki, emekli ve memur maaş farkı ne zaman yatacak? İşte 2023 Ocak memur ve SSK ve BAĞKUR emekli maaş farkları ödeme tarihi...

Giriş Tarihi: 10.01.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 11:20
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2023 Memur emekli maaş farkları YATTI mı, ne zaman? Ocak ayı EMEKLİ maaş farkları hangi gün hesaplara yatacak? TARİH BELLİ OLDU!

2023 Ocak memur ve emekli maaş zammı yüzde 30 olarak açıklandı. Zamların ardından en düşük memur maaşı 11.848 TL olurken, en düşük emekli maaşı ise 5 bin 500 TL'ye yükseldi. Zamların duyurulmasıyla emekli ve memur maaş farkının ne zaman hesaplara yatırılacağı sorusu gündeme geldi. Peki, 2023 emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, merak edilen tarih...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 Memur emekli maaş farkları YATTI mı, ne zaman? Ocak ayı EMEKLİ maaş farkları hangi gün hesaplara yatacak? TARİH BELLİ OLDU!

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 30 ZAM!

Memur ve emekli zammının yüzde 25'ten yüzde 30'a yükselmesiyle maaş tablosu üçüncü kez güncellendi. Böylece yıllık maaş artışı yüzde 84.20'ye çıkmış oldu.

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2023 Memur emekli maaş farkları YATTI mı, ne zaman? Ocak ayı EMEKLİ maaş farkları hangi gün hesaplara yatacak? TARİH BELLİ OLDU!

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenecek.

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2023 Memur emekli maaş farkları YATTI mı, ne zaman? Ocak ayı EMEKLİ maaş farkları hangi gün hesaplara yatacak? TARİH BELLİ OLDU!

SGK emeklisi 17-26 Ocak'ta, Bağkur emeklisi de 25-28 Ocak'ta zamlı maaşlarını alması bekleniyor.

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2023 Memur emekli maaş farkları YATTI mı, ne zaman? Ocak ayı EMEKLİ maaş farkları hangi gün hesaplara yatacak? TARİH BELLİ OLDU!

MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren almaya başlayacak.