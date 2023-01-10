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Milyonların emeklilik primleri değişti! 2023 Bağ-Kur primleri ne kadar, kaç TL oldu? Esnaf, çiftçi, şoför...

Emekli olabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Emeklilik için primini kendi ödeyen vatandaşlar, 2023'te ne kadar ödeme yapacaklarını araştırmaya başladı. Yeni yıl ile birlikte prim tutarları değişti. Yüksek prim ödeyen kişiler, emekli olduktan sonra daha fazla maaş alabilmekte. Peki, 2023 Bağ-Kur primleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte esnaftan çiftçiye, ev işlerinde çalışanlardan şoförlere kadar yeni prim miktarları...

Giriş Tarihi: 10.01.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 11:06
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Milyonların emeklilik primleri değişti! 2023 Bağ-Kur primleri ne kadar, kaç TL oldu? Esnaf, çiftçi, şoför...

Emekliliğe hak kazanabilmek için çalışanların yaş ve prim şartını yerine getirmesi gerekiyor. Milyonlar emeklilik hayali kurarken, bir yandan da yüksek emekli maaşı alabilmenin yollarını arıyor. Hemen şunu belirtelim ki, ödenen yüksek prim, emekli maaşının da fazla olarak alınmasına yarıyor. Primlerini kendi ödeyenlerin bu yıl ödeyecekleri miktarlar belli oldu. Peki, 2023 Bağ-Kur primleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonların emeklilik primleri değişti! 2023 Bağ-Kur primleri ne kadar, kaç TL oldu? Esnaf, çiftçi, şoför...

2023 PRİMLERİ NE KADAR OLDU?

Yeni yıl itibarıyla esnaf, çiftçi, ev işlerinde çalışanlar, evde üretenler, doğum ve askerlik borçlanması gibi ödenecek tutarlar değişti. Takvim'de yer alan habere göre, yeni tutarlar şu şekilde:

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Milyonların emeklilik primleri değişti! 2023 Bağ-Kur primleri ne kadar, kaç TL oldu? Esnaf, çiftçi, şoför...

ESNAFLIK YAPANLAR

Bağ-Kur primleri en düşük 3.452,76 lira oldu. Primini düzenli ödeyenler için ise bu tutar 5 puanlık avantaj ile 2.952,36 lira olarak uygulanacak. Burada aylık avantaj 500,4 lira olurken, en alt tutardan ödeme yapan esnafın cebinden yıllık 6.004,8 lira daha az prim parası çıkacak.

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Milyonların emeklilik primleri değişti! 2023 Bağ-Kur primleri ne kadar, kaç TL oldu? Esnaf, çiftçi, şoför...

TARIMLA UĞRAŞANLAR

Tarım Bağ-Kur primleri de en düşük 3.452,76 liraya çıktı. Primi düzenli ödeyenler için bu tutar 2.952,36 olarak uygulanırken, burada çiftçinin cebinden aylık 500,40, yıllık 6.004,8 lira daha az para çıkacak.

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Milyonların emeklilik primleri değişti! 2023 Bağ-Kur primleri ne kadar, kaç TL oldu? Esnaf, çiftçi, şoför...

Ayrıca tarım Bağ-Kur primleri artık Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 taksitle ödenebiliyor.

Ocak-Haziran dönemine ait sosyal güvenlik primleri Temmuz ayının içinde, Temmuz-Aralık dönemine ait sosyal güvenlik primleri de Ocak ayının içinde verilebiliyor.