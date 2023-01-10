Milyonların emeklilik primleri değişti! 2023 Bağ-Kur primleri ne kadar, kaç TL oldu? Esnaf, çiftçi, şoför...

Emekli olabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Emeklilik için primini kendi ödeyen vatandaşlar, 2023'te ne kadar ödeme yapacaklarını araştırmaya başladı. Yeni yıl ile birlikte prim tutarları değişti. Yüksek prim ödeyen kişiler, emekli olduktan sonra daha fazla maaş alabilmekte. Peki, 2023 Bağ-Kur primleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte esnaftan çiftçiye, ev işlerinde çalışanlardan şoförlere kadar yeni prim miktarları...

Giriş Tarihi: 10.01.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 11:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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