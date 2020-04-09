Altın fiyatları uçuşa geçti! Altın alınır mı, satılır mı? 9 Nisan gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın yatırımı yapılır mı? Altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle yatırımcılar bu sorulara yanıt aramaya başladılar. Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alırken, altın fiyatlarında da hareketliliğe neden oldu. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları uçuşa geçti. Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 365 lirayı gördü. Altın fiyatlarındaki yükseliş yatırımcıları tedirgin ediyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Altın alınır mı, satılır mı? 9 Nisan gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 09.04.2020 13:29 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 13:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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