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Altın fiyatları uçuşa geçti! Altın alınır mı, satılır mı? 9 Nisan gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın yatırımı yapılır mı? Altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle yatırımcılar bu sorulara yanıt aramaya başladılar. Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alırken, altın fiyatlarında da hareketliliğe neden oldu. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları uçuşa geçti. Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 365 lirayı gördü. Altın fiyatlarındaki yükseliş yatırımcıları tedirgin ediyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Altın alınır mı, satılır mı? 9 Nisan gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 09.04.2020 13:29 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 13:51
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Altın fiyatları uçuşa geçti! Altın alınır mı, satılır mı? 9 Nisan gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor. Koronavirüs salgını sonrası tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altın, yatırımcılarını tedirgin ediyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle yatırımcılar alım-satım yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmalarını sürüyor. Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Altın alınır mı, satılır mı? 9 Nisan gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

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Altın fiyatları uçuşa geçti! Altın alınır mı, satılır mı? 9 Nisan gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?

Altın uzmanları, koronavirüs salgını sonrası altın fiyatlarındaki hareketliliğin devam edeceğini dile getiriyor. Uzmanlar şu süreçte panik alım-satımdan kaçınılması gerektiğini belirtiyor.

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Altın fiyatları uçuşa geçti! Altın alınır mı, satılır mı? 9 Nisan gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Küçük yatırım aracı olarak dikkat çeken ve düğünlerde takı olarak en çok tercih edilen gram altın, son zamanlarda yakaladığı yükselişle ön plana çıktı. Tarihinin en yüksek seviyesi olan 365 lirayı gören gram altın, 9 Nisan'a 360,5 liradan başladı.

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Altın fiyatları uçuşa geçti! Altın alınır mı, satılır mı? 9 Nisan gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatlarında da yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. Çeyrek altın, 509,57 liradan alınırken, 521,42 liradan satışa sunuluyor.

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Altın fiyatları uçuşa geçti! Altın alınır mı, satılır mı? 9 Nisan gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İşte 9 Nisan canlı altın fiyatları: