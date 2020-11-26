Bankalarda son dakika faiz depremi: 26 Kasım Ziraat, Halkbank, İş Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Bankalarda son dakika faiz depremi yaşanıyor. Bankalardan ihtiyaç, taşıt ya da konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, en uygun kredi veren bankaları araştırmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası bankalar da hem mevduat hem de kredi faizlerinde değişikliğe gitti. Bankada parası olan ve kredi çekecekleri yakından ilgilendiren mevduat ve kredi faizleri hakkında detayları yazımızda ele aldık. İşte 26 Kasım tarihli yeni faiz oranları...

Giriş Tarihi: 26.11.2020 10:24 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 10:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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