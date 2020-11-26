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26 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bankalarda son dakika faiz depremi: 26 Kasım Ziraat, Halkbank, İş Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları... Bankalarda son dakika faiz depremi: 26 Kasım Ziraat, Halkbank, İş Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları... Bankalarda son dakika faiz depremi yaşanıyor. Bankalardan ihtiyaç, taşıt ya da konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, en uygun kredi veren bankaları araştırmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası bankalar da hem mevduat hem de kredi faizlerinde değişikliğe gitti. Bankada parası olan ve kredi çekecekleri yakından ilgilendiren mevduat ve kredi faizleri hakkında detayları yazımızda ele aldık. İşte 26 Kasım tarihli yeni faiz oranları... Giriş Tarihi: 26.11.2020 10:24 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 10:40
Son dakika... Bankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 10.25'ten yüzde 15'e çıkarmasının ardından bankaların faiz oranlarında nasıl bir değişiklik olacağı merak ediliyordu. Faiz kararının ardından bankalardan peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Faiz artırımı yapan bankalar, güncel ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi oranlarını duyurdu. Peki, 26 Kasım Ziraat, Halkbank, İş Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?
26 Kasım tarihli güncel kredi faiz oranları ve örnek ödeme tablosu şu şekilde:
ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.57
Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 36 ay Aylık ödeme: 3850 lira Toplam ödeme: 139 bin 145 lira ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.35
Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 120 ay Aylık ödeme: 1687 lira Toplam ödeme: 203 bin 846 lira HALKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.59
Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 36 ay Aylık ödeme: 3865 lira Toplam ödeme: 139 bin 684 lira