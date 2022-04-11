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Haberler Galeri 📣Sadece bir dilekçe ile 12 bin TL'ye kadar alabilirsiniz! 💸Emlak vergisi, tapu harcı, ekspertiz ücreti ödeyenler dikkat! Kritik süre 5 yıl...

📣Sadece bir dilekçe ile 12 bin TL'ye kadar alabilirsiniz! 💸Emlak vergisi, tapu harcı, ekspertiz ücreti ödeyenler dikkat! Kritik süre 5 yıl...

Ev alan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor ve bu bilgilerden haberi olmayanlar için haberimizde tüm detayları aktardık.Vergi Usul Kanunu doğrultusunda konut satın alırken emlak vergisi, Tapu harcı, Ekspertiz ücreti ödeyenler iadelerini alabilecek. Bunun için belli başlı şartların yerine gelmiş olması gerekiyor ve 5 yıl kritik süre ile ilgili bilgiler merak konusu oluyor. Sadece bir dilekçe ile gereksiz yere yapılan ödemeler iade ediliyor ve 12 bin TL'ye kadar alabilirsiniz. İşte ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 11.04.2022 17:42 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 17:42
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📣Sadece bir dilekçe ile 12 bin TL’ye kadar alabilirsiniz! 💸Emlak vergisi, tapu harcı, ekspertiz ücreti ödeyenler dikkat! Kritik süre 5 yıl...

Vergi Usul Kanunu, fazla veya yersiz tahsil edildiği anlaşılan vergilerin iadesini yapıyor ve bunu ispatlayarak dilekçe ile başvuru yapmak gerekiyor. Bu kapsamda konut alırken ödenen emlak vergisi, tapu harcı, ekspertiz ücreti ödeyenlerin iade alabilmeleri mümkün oluyor ve 12 bin TL'ye kadar alınabiliyor. Kimlerin, hangi şartlara sahip olan kişilerin emlak vergisi, tapu harcı, ekspertiz ücretini geri alabileceklerine dair tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. 5 yıl kritik süre konusu da haberimizde yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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📣Sadece bir dilekçe ile 12 bin TL’ye kadar alabilirsiniz! 💸Emlak vergisi, tapu harcı, ekspertiz ücreti ödeyenler dikkat! Kritik süre 5 yıl...

5 YILLIK GERİYE DÖNÜK İADE!

Vergi Usul Kanunu, fazla veya yersiz tahsil edildiği anlaşılan vergilerin iadesine imkan tanıyor. Bu vergilerin içerisine Emlak Vergisi de giriyor.

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📣Sadece bir dilekçe ile 12 bin TL’ye kadar alabilirsiniz! 💸Emlak vergisi, tapu harcı, ekspertiz ücreti ödeyenler dikkat! Kritik süre 5 yıl...

Söz konusu vergiden muaf olduğunu bilmeden ödeme yapanlar, ilgili belediyenin emlak birimine başvurup, Vergi Usul Kanunu Madde 120'yi dayanak göstererek yersiz ödediği vergilerin iadesini talep edebiliyor.

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📣Sadece bir dilekçe ile 12 bin TL’ye kadar alabilirsiniz! 💸Emlak vergisi, tapu harcı, ekspertiz ücreti ödeyenler dikkat! Kritik süre 5 yıl...

Peki kimler bu vergiden muaf? Kimler parasını iade alabilir? Hiç geliri olmadığını belgeleyenler (ev hanımları veya işsiz kalanlar), gelirleri sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıkla (emekli, dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığı gibi) sınırlı olan yani sadece emekli maaşı olan kişiler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri ve engelli vatandaşlar emlak vergisinden muaf tutuluyor.

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📣Sadece bir dilekçe ile 12 bin TL’ye kadar alabilirsiniz! 💸Emlak vergisi, tapu harcı, ekspertiz ücreti ödeyenler dikkat! Kritik süre 5 yıl...

EKSPERTİZ ÜCRETİNİN İADESİ

2021 yılında konut kredisi ekspertiz ücreti 1250 TL'ye kadar çıkmış durumda. Hal böyle olunca gereksiz ödeme yapanlar paralarını geri almak istiyor.