📣Sadece bir dilekçe ile 12 bin TL'ye kadar alabilirsiniz! 💸Emlak vergisi, tapu harcı, ekspertiz ücreti ödeyenler dikkat! Kritik süre 5 yıl...

Ev alan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor ve bu bilgilerden haberi olmayanlar için haberimizde tüm detayları aktardık.Vergi Usul Kanunu doğrultusunda konut satın alırken emlak vergisi, Tapu harcı, Ekspertiz ücreti ödeyenler iadelerini alabilecek. Bunun için belli başlı şartların yerine gelmiş olması gerekiyor ve 5 yıl kritik süre ile ilgili bilgiler merak konusu oluyor. Sadece bir dilekçe ile gereksiz yere yapılan ödemeler iade ediliyor ve 12 bin TL'ye kadar alabilirsiniz. İşte ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 11.04.2022 17:42 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 17:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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