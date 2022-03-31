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Haberler Galeri 5 Nisan'da ödemeler yatacak! Minimum 1.986 TL maksimum 3.972 TL ödeme yapılıyor! Ücretler PTT üzerinden...

5 Nisan'da ödemeler yatacak! Minimum 1.986 TL maksimum 3.972 TL ödeme yapılıyor! Ücretler PTT üzerinden...

Çalışan milyonlarca vatandaş için geçerli olacak düzenlemeler yapılıyor. Sigortalı işsizlere belli başlı şartları taşımaları durumunda işsiz kaldıkları zaman, belirli süre ve miktarda yapılan işsizlik ödeneği, bir diğer adıyla işsizlik maaşı yeni bir iş fırsatı yakalayana kadar vatandaşların ekonomik olarak nefes almalarını amaçlıyor. İŞKUR üzerinden yapılan ödemeler için detayları haberimizde derledik. Peki, kimler işsizlik maaşı alabilir? 2022 yılı işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2022 20:44
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5 Nisan’da ödemeler yatacak! Minimum 1.986 TL maksimum 3.972 TL ödeme yapılıyor! Ücretler PTT üzerinden...

5 Nisan'da ödemeler yatacak. Minimum 1.986 TL maksimum 3.972 TL ödeme yapılıyor. Ücretler PTT üzerinden hesaplara yatırılıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) doğrultusundan şartları karşılayan vatandaşlara işsiz kaldıkları vakit boyunca daha önceki sigortalılık vakti ve aldığı maaş tarafında işsizlik ödeneği sağlıyor ve detaylar binlerce birey doğrultusundan araştırılıyor. İş arayışında olanlara nefes olmak amacıyla ödenen işsizlik maaşı için detayları haberimizde derledik. Peki, işsizlik maaşı başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşsizlik maaşı 2022 yılında ne kadar oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5 Nisan’da ödemeler yatacak! Minimum 1.986 TL maksimum 3.972 TL ödeme yapılıyor! Ücretler PTT üzerinden...

KİMLER İŞSİZKİK MAAŞI ALABİLİR?

İşsizlik oranlarının bu denli yüksek rakamlarda seyrettiği ülkemizde bireyleri ve toplumu bir nebze de olsa rahatlatan en önemli can simidi işsizlik sigortası.

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5 Nisan’da ödemeler yatacak! Minimum 1.986 TL maksimum 3.972 TL ödeme yapılıyor! Ücretler PTT üzerinden...

Bir iş yerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, belirli şartlarla hizmet veren işsizlik sigortası prim kesintileri 01.06.2000 tarihinde başlayıp, sigortalı işsizlere ilk ödeme 2002 yılı mart ayından itibaren yapılmaya başlandı.

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5 Nisan’da ödemeler yatacak! Minimum 1.986 TL maksimum 3.972 TL ödeme yapılıyor! Ücretler PTT üzerinden...

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI

İşsizlik sigortası ile ilgili yararlanma şartları daha fazla sosyal koruma sağlanması amacıyla yapılan çalışmaların sonucu olarak; 2019 yılında yapılan yasal değişiklikle "prim ödeyerek sürekli çalışmış" ibaresi "hizmet akdine tabi" şeklinde değiştirilmiş, yapılan düzenleme sonucu işsizlik ödeneğine hak kazanma şartları arasında yer alan son 120 gün şartında iyileştirme yapılmıştır. Mevcut düzenlemelerle birlikte bir işçinin işsizlik ödeneğinden faydalanabilmesi için;

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5 Nisan’da ödemeler yatacak! Minimum 1.986 TL maksimum 3.972 TL ödeme yapılıyor! Ücretler PTT üzerinden...

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması,

İş sözleşmesinin feshinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olması,