5 Nisan'da ödemeler yatacak! Minimum 1.986 TL maksimum 3.972 TL ödeme yapılıyor! Ücretler PTT üzerinden...

Çalışan milyonlarca vatandaş için geçerli olacak düzenlemeler yapılıyor. Sigortalı işsizlere belli başlı şartları taşımaları durumunda işsiz kaldıkları zaman, belirli süre ve miktarda yapılan işsizlik ödeneği, bir diğer adıyla işsizlik maaşı yeni bir iş fırsatı yakalayana kadar vatandaşların ekonomik olarak nefes almalarını amaçlıyor. İŞKUR üzerinden yapılan ödemeler için detayları haberimizde derledik. Peki, kimler işsizlik maaşı alabilir? 2022 yılı işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL?