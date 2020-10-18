Ocak 2021'de zam müjdesi! Memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte zam oranları...

Memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? Ocak 2021 zam oranları açıklandı mı? Sorularının cevapları milyonlarca memur ve memur emeklisi tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020 yılının ikinci 6 aylık enflasyon verilerine göre maaşlarında artış görecek olan memur ve memur emeklileri yeni maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Birçok meslek dalı yeni yılda emekli maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. İşte, Memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte zam oranları...