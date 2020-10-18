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Haberler Galeri Ocak 2021'de zam müjdesi! Memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte zam oranları...

Ocak 2021'de zam müjdesi! Memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte zam oranları...

Memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? Yeni yıla kısa süre kala milyonlarca memur ve memur emeklisine yapılacak zam miktarı merak ediliyor. 2020 yılının son yarısında ortaya çıkan enflasyon miktarına göre maaşlara zam yansıyacak. İkinci 6 aylık enflasyon rakamlarının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Peki, Memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte zam oranları...

Giriş Tarihi: 18.10.2020 18:12 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 18:21
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Ocak 2020'de zam müjdesi! Memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte zam oranları...
Ocak 2020'de zam müjdesi! Memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte zam oranları...

Memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? Ocak 2021 zam oranları açıklandı mı? Sorularının cevapları milyonlarca memur ve memur emeklisi tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020 yılının ikinci 6 aylık enflasyon verilerine göre maaşlarında artış görecek olan memur ve memur emeklileri yeni maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Birçok meslek dalı yeni yılda emekli maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. İşte, Memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte zam oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ocak 2020'de zam müjdesi! Memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte zam oranları...
Ocak 2020'de zam müjdesi! Memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte zam oranları...

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Hakem kurulu kararı kapsamında belirlenen yüzde 3'lük zam oranı, eğer bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa yükselecek. Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 10.5'lik 2020 sonu TÜFE tahmini, enflasyon farkı olabileceğini gösteriyor.

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Ocak 2020'de zam müjdesi! Memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte zam oranları...
Ocak 2020'de zam müjdesi! Memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte zam oranları...

Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4.49 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı da bu durumda yüzde 0.49 enflasyon farkıyla yüzde 3.49'a çıkacak.

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Ocak 2020'de zam müjdesi! Memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte zam oranları...
Ocak 2020'de zam müjdesi! Memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte zam oranları...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, 2021 Ocak artışı yüzde 3.49 olursa en düşük maaş; memurlarda (aile yardımı hariç) 3.719 liradan 3.849 liraya, memur emeklilerinde 2.814 liradan 2.912 liraya yükselecek.

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Ocak 2020'de zam müjdesi! Memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte zam oranları...
Ocak 2020'de zam müjdesi! Memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte zam oranları...

EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON GELİŞMELER

2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar tarafından intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı.