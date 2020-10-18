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Ocak 2021'de zam müjdesi! Memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte zam oranları...
Memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? Yeni yıla kısa süre kala milyonlarca memur ve memur emeklisine yapılacak zam miktarı merak ediliyor. 2020 yılının son yarısında ortaya çıkan enflasyon miktarına göre maaşlara zam yansıyacak. İkinci 6 aylık enflasyon rakamlarının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Peki, Memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte zam oranları...
Giriş Tarihi: 18.10.2020 18:12Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 18:21
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Ocak 2020'de zam müjdesi! Memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte zam oranları...
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Ocak 2020'de zam müjdesi! Memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte zam oranları...
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Ocak 2020'de zam müjdesi! Memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte zam oranları...
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Ocak 2020'de zam müjdesi! Memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte zam oranları...
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Ocak 2020'de zam müjdesi! Memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? İşte zam oranları...