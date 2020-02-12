12 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör kaleme aldı: Böyle haraç kesiyorlardı

BDDK'dan milyonlarca vatandaşa beklediği müjde geçtiğimiz günlerde geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan habere göre; bankalar EFT ve havale ücretlerini düşürdü. Vatandaşların isyan ettiği hesap işletim ücretleri ise kaldırıldı. Kart yenileme ücreti de artık yok. Bir yılda ikiden fazla kart yenileyenle sadece kartın maliyetini ödeyecek. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör bugünkü köşesinde bu konuyu kaleme aldı bankaların nasıl haraç kestiği yazdı.

Giriş Tarihi: 12.02.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 10:31
  • 1
  • 20
Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör yazdı: Böyle haraç kesiyorlardı
Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör yazdı: Böyle haraç kesiyorlardı

İşte Sabah Yazarı Dilek Güngörün'ün yazısından satır başları:

Ekonomi yönetiminin ücret ve komisyonlarına sınırlama getirdiği bankalar, kantarın topuzunu iyice kaçırmıştı. Örtülü komisyon alan da vardı, KOBİ'ye özel tarife ücreti icat eden de... Hatta esnaftan düşük ciro ücreti toplayan bile...

  • 2
  • 20
Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör yazdı: Böyle haraç kesiyorlardı
Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör yazdı: Böyle haraç kesiyorlardı

Ekonomi yönetimi, iş dünyası ve vatandaşın sırtına binen bankaların fahiş ücret ve komisyonlarına 'dur' diyerek herkesin hayır duasını aldı. Bankalar uzun zamandır hizmet gelirlerinde kârlarının dahi üzerinde gelir elde ediyordu. Hatta öyle ki bazı bankalar işi iyice abartmıştı. Kimisinde hizmet gelirleri kredi artış hızından daha yüksekti. Yani ekonomiyi canlandırmak için kredi vermeye imtina eden bazı bankalar, fahiş komisyonlarla vatandaşı bezdiriyordu. İşte bize gelen şikâyetlerden örnekler...

  • 3
  • 20
Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör yazdı: Böyle haraç kesiyorlardı
Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör yazdı: Böyle haraç kesiyorlardı

Gelin iş dünyasından ve vatandaşlardan gelen şikayetlerden derlediğim 10 örnekle anlatayım…

  • 4
  • 20
Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör yazdı: Böyle haraç kesiyorlardı
Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör yazdı: Böyle haraç kesiyorlardı

ÖRNEK 1
TAKSİYLE GİTSE DAHA UCUZ!
Fatih'teki banka şubesinden Avcılar'daki şubeye 100 bin TL EFT yapan vatandaştan 850 TL masraf alınmış. Düşünsenize, taksiye binip gitse belki 100-150 TL tutacak. Yeni düzenlemeyle, 100 bin TL EFT ücreti, mobil ve internet şubesinde 25 TL'yi, ATM'den 50 TL'yi, şubeden ise 100 TL'yi geçemeyecek.

  • 5
  • 20
Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör yazdı: Böyle haraç kesiyorlardı
Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör yazdı: Böyle haraç kesiyorlardı

ÖRNEK 2
İHRACATA 162 $ KOMİSYON
Bir ihracatçı anlatıyor. Şirketine yurtdışından ihracat ödemeleri geliyor. Bir banka yurtdışından gelen döviz ödemesinden 162 dolar komisyon kesmiş. İhracatçı, iade talep etmiş. Banka kabul etmemiş.