Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör kaleme aldı: Böyle haraç kesiyorlardı
BDDK'dan milyonlarca vatandaşa beklediği müjde geçtiğimiz günlerde geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan habere göre; bankalar EFT ve havale ücretlerini düşürdü. Vatandaşların isyan ettiği hesap işletim ücretleri ise kaldırıldı. Kart yenileme ücreti de artık yok. Bir yılda ikiden fazla kart yenileyenle sadece kartın maliyetini ödeyecek. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör bugünkü köşesinde bu konuyu kaleme aldı bankaların nasıl haraç kestiği yazdı.
Giriş Tarihi: 12.02.2020 10:26Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 10:31
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Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör yazdı: Böyle haraç kesiyorlardı
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Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör yazdı: Böyle haraç kesiyorlardı
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Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör yazdı: Böyle haraç kesiyorlardı
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Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör yazdı: Böyle haraç kesiyorlardı
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Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör yazdı: Böyle haraç kesiyorlardı