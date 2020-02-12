12 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Evde bakım parası yatan iller | 12 Şubat Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

12 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller listesi yoğun şekilde araştırılıyor. Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşlarının yatırılmaya başlandığı haberleri birçok ilden geliyor. Ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşı için araştırmalar sürüyor. Evde bakım maaşları yapılan son zamlarla birlikte 1.460 liraya yükseltilmişti. Evde bakım maaşları, evlerinde yardıma ihtiyacı olan engelli veya yaşlı kişileri olan hanelere verilmektedir. İşte, 12 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi…

Giriş Tarihi: 12.02.2020 16:44 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 16:44
  • 1
  • 10
Evde bakım parası yatan iller | 12 Şubat Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

12 Şubat Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Yapılan son zamlarla birlikte evde bakım aylıklarında artış yaşanmıştı. E-Devlet kapısından görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabilir. Peki, 12 Şubat evde bakım maaşı yatan iller nelerdir? Evde bakım maaşları yattı mı? İşte yanıtı!

  • 2
  • 10
Evde bakım parası yatan iller | 12 Şubat Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER! (12 ŞUBAT)

Evde bakım maaşları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il il yatırılıyor. Şu ana kadar 3 ilde evde bakım maaşları vatandaşların hesaplarına yatırıldı.

  • 3
  • 10
Evde bakım parası yatan iller | 12 Şubat Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

1- Tokat

2- Amasya

3- Aksaray

  • 4
  • 10
Evde bakım parası yatan iller | 12 Şubat Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 40 ile yüzde 69 arasında engeli olan vatandaşların aylığı 509 TL seviyesinden 536 TL seviyesine, yüzde 70 üstü engeli olan vatandaşların da maaşları 763 TL seviyesinden 804 TL seviyesine çıkacak.

  • 5
  • 10
Evde bakım parası yatan iller | 12 Şubat Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

2020 yılında evde bakım desteği alan vatandaşların bu maaşlarına da zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 1.457 liraya çıkabilecek.