Evde bakım parası yatan iller | 12 Şubat Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

12 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller listesi yoğun şekilde araştırılıyor. Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşlarının yatırılmaya başlandığı haberleri birçok ilden geliyor. Ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşı için araştırmalar sürüyor. Evde bakım maaşları yapılan son zamlarla birlikte 1.460 liraya yükseltilmişti. Evde bakım maaşları, evlerinde yardıma ihtiyacı olan engelli veya yaşlı kişileri olan hanelere verilmektedir. İşte, 12 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi…