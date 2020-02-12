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Emekli maaşlarından 36 TL kesinti iddiası… SGK’dan flaş açıklama! Emekli maaşlarından kesinti yapılıyor mu?

Türkiye Emekliler Derneği'nin üyeleri olmayan emeklilerden yıllık 36 TL kesinti yaptığı iddiasının ardından emekliler E-Devlet'e akın etti. Binlerce emekli maaşlarından kesinti yapılıp yapılmadığını araştırmaya başladı. Emekli maaşlarından 36 TL kesinti iddiası için açıklama geldi. Şikâyet sitelerinde de üyesi olmadıkları halde emekli aylıklarından ilgili derneğin adına aidat kesildiğini iddia eden vatandaşlar, mağduriyetlerini dile getirdi. Peki, emekli maaşlarından kesinti yapılıyor mu? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 12.02.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 10:54
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Emekli maaşlarından 36 TL kesinti iddiası… SGK’dan flaş açıklama! Emekli maaşlarından kesinti yapılıyor mu?

Emekli maaşlarından 36 TL kesinti iddiası sosyal medya gündemine oturdu. Binlerce vatandaş emekli maaşlarından kesinti yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Türkiye Emekliler Derneği'nin üyeleri olmayan emeklilerden yıllık 36 TL kesinti yaptığı iddiası ortalığı karıştırdı. Emekliler hem üyelik durumlarını görmek, hem de maaşlarındaki kesintileri kontrol etmek için E-Devlet kapısına hücum etti. Konuyla ilgili beklenen açıklama SGK'dan geldi. Peki, emekli maaşlarından kesinti yapılıyor mu? İşte son bilgiler!

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Emekli maaşlarından 36 TL kesinti iddiası… SGK’dan flaş açıklama! Emekli maaşlarından kesinti yapılıyor mu?

Türkiye'de emeklilerin en çok üyesi olduğu Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 50 yıl önce kuruldu. 927 bin üyesi olan dernek, her yıl üyelerinden aidat kesintisi yapıyor. Bu yılbaşında da üyelerinin maaşlarından 36 TL aidat kesilen Türkiye Emekliler Derneği ile ilgili son günlerde sosyal medya ve WhatsApp gruplarına gelen bir mesaj ortalığı ayağa kaldırdı.

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Emekli maaşlarından 36 TL kesinti iddiası… SGK’dan flaş açıklama! Emekli maaşlarından kesinti yapılıyor mu?

Milliyet'in haberine göre; sosyal medyada annesinin üyesi olmadığı Türkiye Emekliler Derneği adına Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 36 TL'lik bir kesinti yapıldığını öne süren kullanıcı, "Annem böyle bir derneğin adını bile duymadığını söyledi. Annem adına sahte imzayla dernek üyeliği 1996 yılında başlatılmış ve biz o gün bugündür adını bile duymadığımız bu derneğe boşuna para ödemişiz" ifadelerini kullandı.

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Emekli maaşlarından 36 TL kesinti iddiası… SGK’dan flaş açıklama! Emekli maaşlarından kesinti yapılıyor mu?

Bu mesaj üzerine endişelenen binlerce emekli, Türkiye Emekliler Derneği'ne üye olup olmadıklarını ve maaşlarından kesinti yapılıp yapılmadığını öğrenmek için e-devlet'e akın etti.

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Emekli maaşlarından 36 TL kesinti iddiası… SGK’dan flaş açıklama! Emekli maaşlarından kesinti yapılıyor mu?

Şikâyet sitelerinde de üyesi olmadıkları halde emekli aylıklarından ilgili derneğin adına aidat kesildiğini iddia eden vatandaşlar, mağduriyetlerini dile getirdi. Annesinin maaşından yapılan kesintiyi yeni öğrendiklerini belirten Yusuf Çiftçi, "1993 yılında emekli olan annemin ömrü boyunca üye olduğu hiçbir dernek yok. O dönem emekli olanlara imzalatılan bazı evrakların arasında bunu da imzalatmışlar diye düşünüyoruz" dedi.