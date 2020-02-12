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Emekli maaşlarından 36 TL kesinti iddiası… SGK’dan flaş açıklama! Emekli maaşlarından kesinti yapılıyor mu?
Türkiye Emekliler Derneği'nin üyeleri olmayan emeklilerden yıllık 36 TL kesinti yaptığı iddiasının ardından emekliler E-Devlet'e akın etti. Binlerce emekli maaşlarından kesinti yapılıp yapılmadığını araştırmaya başladı. Emekli maaşlarından 36 TL kesinti iddiası için açıklama geldi. Şikâyet sitelerinde de üyesi olmadıkları halde emekli aylıklarından ilgili derneğin adına aidat kesildiğini iddia eden vatandaşlar, mağduriyetlerini dile getirdi. Peki, emekli maaşlarından kesinti yapılıyor mu? İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 12.02.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 10:54
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