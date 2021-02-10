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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Rüzgar tersine döndü! İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Uzmanlardan kritik açıklama! 2021 yılı beklentisi... Rüzgar tersine döndü! İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Uzmanlardan kritik açıklama! 2021 yılı beklentisi... İkinci el otomobil fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle sıfır araç üretimi durma noktasına gelmiş ve ikinci el araçlara rağbet artmıştı. Taleplerin artmasıyla birlikte ikinci el fiyatları sert yükselmişti. Son dönemlerde taşıt kredisi faizlerindeki yükseliş nedeniyle ve fiyatların artmasıyla birlikte ikinci el araba alımları durma noktasına geldi. Uzmanlar 2021 yılı beklentisini açıkladı. Peki, ikinci el araba fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 10.02.2021 12:08
Otomobil alacakları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Sıfır araç üretiminin durma noktasına gelmesiyle ikinci el araçlara talep artmıştı. Talep artışı nedeniyle fiyatlar da sert yükseldi ve bazı araçlar sıfır otomobil fiyatlarını geçti. Pandemi nedeniyle ikinci el araç alımı artsa da otomobil piyasasında rüzgar tersine döndü. Peki, ikinci el araba fiyatları düşecek mi, artacak mı? 2021 yılı beklentisi nedir? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE OLACAK?
Gaziantep'te galeri sektöründe ticaret yapan Ali Koyuncu,
"Şu anda alım satım tamamen durdu. Daha önce günlük 1-2 tane araç satıyorduk, şu an 2 ayda 1-2 tane satamıyoruz. San 6 aydır sektör durma noktasındadır. Özellikle banka faizlerinin yükselmesi sektörü etkiledi. Faiz oranları düşerse piyasa canlanır. Araç fiyatlarında biraz düşme olmasına rağmen satış çok az. Araç fiyatlarının çok düşmesini beklemiyoruz. Türkiye'de yukarı çıkan kolay kolay aşağıya inmiyor" dedi. İKİNCİ EL ONLİNE OTO PAZARINDA RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ
İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,49, bir önceki aya göre de yüzde 10,50 azalırken, araç fiyatları da önceki aya kıyasla ortalama yüzde 1,4 geriledi.
AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, bu yılın ocak ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 103 bin 398 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti. Geçen senenin ocak ayında 144 bin 600 araç satılmıştı.
SATILIK ARAÇ İLANI ARTTI
Satışlarda Ocak 2020'ye göre yüzde 28,49 ve Aralık 2020'ye göre yüzde 10,50'lik düşüş gözlendi.
Ocakta ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65 artışla 267 bin 68 olarak belirlendi. İlana çıkan araçların yüzde 39'u satıldı.
EN FAZLA SATIŞ C SEGMENTİNDE GERÇEKLEŞTİ
Segment bazında ele alındığında geçen ay pazarın lideri, 33 bin 734 adetlik satış ve yüzde 40,5'lik payla C segmenti oldu. C segmentinden sonra en fazla satış yüzde 21,7 pay ve 18 bin 45 adetle B segmentinde kaydedildi.
Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 olarak gerçekleşti.