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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Altın fiyatları canlı takip: 10 Şubat 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları canlı takip: 10 Şubat 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları, son zamanlarda en çok aranılanlar arasında ilk sırada geliyor. Pandemi nedeniyle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, son haftalarda sert düşüş yaşadı. Dünkü kapanışta çeyrek altın 681,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,55 yükselişle 420,00 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Şubat gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı, yarım altın fiyatları ne kadar? İşte canlı altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 10.02.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 09:41
Altın fiyatları ne kadar oldu? Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında yükseliş mi yoksa düşüş mü yaşanacağı en çok merak edilenler arasında. Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken altın uyarısı geldi. Peki, altın fiyatları ne olacak? 10 Şubat 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Şubat canlı altın fiyatları...
GALERİ DEVAM EDİYOR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
10 Şubat tarihi itibarıyla güncel altın fiyatları şu şekilde:
GRAM ALTIN FİYATI 419,50 421,64 ÇEYREK ALTIN FİYATI 670,44 685,24 YARIM ALTIN FİYATI 1.336,68 1.370,48 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 229,92 277,67 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 379,65 408,33 ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?
Altın ve Yatırım uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Altındaki yükselişin sürebilmesi için gram altın fiyatının 420 lira seviyesini yukarı doğru kırmasının şart olduğunu belirten Memiş, 420 lira seviyesinin aşılması durumunda ikinci direnç seviyesinin gram altında 428 lira olduğunu belirtti.
Gram altın fiyatlarında 408 lira ile 428 lira aralığını takip ettiğini belirten İslam Memiş, bu aralığın içinde kaldığı sürece herhangi bir yön kırılması olmayacağını söyledi. Memiş,
"Altın fiyatları yatırımcısına bir daha böyle fırsatlar vermeden yükselişini sürdürecek" dedi.