Altın fiyatları canlı takip: 10 Şubat 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Altın ve Yatırım uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Altındaki yükselişin sürebilmesi için gram altın fiyatının 420 lira seviyesini yukarı doğru kırmasının şart olduğunu belirten Memiş, 420 lira seviyesinin aşılması durumunda ikinci direnç seviyesinin gram altında 428 lira olduğunu belirtti.

Gram altın fiyatlarında 408 lira ile 428 lira aralığını takip ettiğini belirten İslam Memiş, bu aralığın içinde kaldığı sürece herhangi bir yön kırılması olmayacağını söyledi. Memiş, "Altın fiyatları yatırımcısına bir daha böyle fırsatlar vermeden yükselişini sürdürecek" dedi.