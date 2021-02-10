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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kiralık ev arayanlar dikkat! İstanbul'da kiralık ev fiyatları ne kadar oldu? En ucuz ve pahalı konutlar hangi ilçede? Kiralık ev arayanlar dikkat! İstanbul'da kiralık ev fiyatları ne kadar oldu? En ucuz ve pahalı konutlar hangi ilçede? İstanbul kiralık ev fiyatları ne kadar oldu? Konut fiyatlarında görülen artış sonrası internet üzerinde en ucuz ev fiyatları araştırılmaya başlandı. Yapılan son açıklamaya göre, konut kiralarında yüzde 10.81 oranında artış yaşandı. Ev almak isteyenler için uygun fiyatlı konutların olduğu ilçeleri yazımızda ele aldık. Peki, İstanbul'da kiralık ev fiyatları ne kadar oldu? En ucuz ve pahalı konutlar hangi ilçede? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 10.02.2021 16:30
İstanbul konut fiyatları, son zamanlarda en çok aranılanlar arasında yer alıyor. İstanbul'daki konut fiyatlarında yüzde 10.81 oranında artış görüldü. Bu gelişmelerin ardından ilçe bazında kira değerleri de değişti. Kira bedellerinin en düşük ve en yüksek olduğu ilçeler listesi açıklandı. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, İstanbul'da kiralık ev fiyatları ne kadar oldu? En ucuz ve pahalı konutlar hangi ilçede? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR İSTANBUL'DA KİRALIK EV FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Bir gayrimenkul değerleme platformunun verilerine göre, kira bedellerinin en yüksek olduğu ilçeler sırayla Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy ve Beyoğlu oldu. Metrekare birim fiyatları ise şöyle; Sarıyer 30 lira, Beşiktaş 28 lira, Bakırköy ve Beyoğlu ise 23 lira... İstanbul ilçeleri için ise metrekare birim fiyatları ortalama 17 lira...
Gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran İstanbul'da son bir yılda artan konut kiralarını değerlendirdi. Yaşanan artışla ilgili Başaran,
"Geçen seneden bu seneye yüzde 10.81 bir artış gözlendi. Bu artışta birinci sırayı Sarıyer aldı. Daha sonrasında Beşiktaş ondan sonrasında Beyoğlu ve sonrasında Bakırköy. Baktığımızda bu dört ilçe birbirleriyle yarışır halde oldular. İstanbul ilçeleri için metrekare birim fiyatları ortalama 17 lira oldu. 100 metrekarelik bir evi tutmak istediğiniz zaman ortalama vereceğiniz rakam 1700 lira. Bu tüm İstanbul ilçeleri için verilmiş bir istatistik ama bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor." ifadelerini kullandı. GEÇEN YILA KIYASLA KONUT KİRALARINDA YÜZDE 10.81 ARTIŞ VAR Bazı bölgelerde oranların daha yüksek olduğundan söz eden Başaran, "Bin liraya oturmuş olduğunuz bir evde yüzde 10.81 artışla 100 lira gibi bir artış gözlendi. Enflasyon oranlarına göre paralellik gözüküyor. Bazı bölgelerde daha yüksek oranları görebiliyoruz. Genel ortalama yüzde 10.81 diyoruz ama İstanbul'da yüzde 23'lük artış gösteren yerler de var. Mesela Esenyurt, Bayrampaşa. O bölgelerde kira rakamları bir önceki senede düşük kaldı. Mal sahiplerinin enflasyon oranından yüksek oranda artış yaptığı istatistikler arasında var." dedi.