Kiralık ev arayanlar dikkat! İstanbul'da kiralık ev fiyatları ne kadar oldu? En ucuz ve pahalı konutlar hangi ilçede?

İstanbul kiralık ev fiyatları ne kadar oldu? Konut fiyatlarında görülen artış sonrası internet üzerinde en ucuz ev fiyatları araştırılmaya başlandı. Yapılan son açıklamaya göre, konut kiralarında yüzde 10.81 oranında artış yaşandı. Ev almak isteyenler için uygun fiyatlı konutların olduğu ilçeleri yazımızda ele aldık. Peki, İstanbul'da kiralık ev fiyatları ne kadar oldu? En ucuz ve pahalı konutlar hangi ilçede? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 10.02.2021 16:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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