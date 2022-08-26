26 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 9 milyon icra dosyası kapatılıyor! Paket ne zaman Meclis'e gelecek? Hangi borçları devlet üstlenecek? Hangi tutara kadar olan borçlar silinecek?

9 milyon icra dosyası kapatılıyor! Paket ne zaman Meclis'e gelecek? Hangi borçları devlet üstlenecek? Hangi tutara kadar olan borçlar silinecek?

Son dakika haberine göre Salgın ve küresel krizden en fazla etkilenen dar gelirliler için hazırlanan yeni paketle 6 milyon kişinin borcu tasfiye edilecek. 2 bin TL'ye kadar olan borçları kapsayan yaklaşık 9 milyon icra dosyası tasfiye edilecek.

Sabah
Giriş Tarihi: 26.08.2022 06:59
  • 1
  • 19
9 milyon icra dosyası kapatılıyor! Paket ne zaman Meclis’e gelecek? Hangi borçları devlet üstlenecek? Hangi tutara kadar olan borçlar silinecek?

Hükümet, enerji ve emtia fiyatlarındaki rekor artışın etkisiyle küresel olarak yükselen enflasyonun yurtiçindeki yansımalarına karşı, dar gelirli vatandaşa nefes aldırmaya yönelik adımlar atmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
9 milyon icra dosyası kapatılıyor! Paket ne zaman Meclis’e gelecek? Hangi borçları devlet üstlenecek? Hangi tutara kadar olan borçlar silinecek?

Dar gelirli vatandaşların haciz sorunlarını çözmek isteyen hükümetin hazırladığı ve 1 Ekim'de Meclis'e gelmesi beklenen yeni paketle, 6 milyon kişinin yaklaşık 30 milyar lira düzeyindeki icralık borcu tasfiye edilecek.

  • 3
  • 19
9 milyon icra dosyası kapatılıyor! Paket ne zaman Meclis’e gelecek? Hangi borçları devlet üstlenecek? Hangi tutara kadar olan borçlar silinecek?

4 BAKANLIK ÇALIŞTI
Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının bir ay süresince teknik çalışmasını yürüttüğü yeni icra düzenlemesinin yasalaşmasıyla 2 bin liraya kadar olan borçları kapsayan yaklaşık 9 milyon icra dosyası tasfiye edilecek. Paketin yasallaşmasıyla birlikte elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi temel ihtiyaçlarla ilgili sözleşmelerden doğan borçlar devlet üstlenecek.

  • 4
  • 19
9 milyon icra dosyası kapatılıyor! Paket ne zaman Meclis’e gelecek? Hangi borçları devlet üstlenecek? Hangi tutara kadar olan borçlar silinecek?

İKİ AŞAMALI DESTEK
Destek paketi, iki aşamalı olacak. 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek.

  • 5
  • 19
9 milyon icra dosyası kapatılıyor! Paket ne zaman Meclis’e gelecek? Hangi borçları devlet üstlenecek? Hangi tutara kadar olan borçlar silinecek?

Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak. Paket kapsamında temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz ve telefon aboneliklerinden kaynaklanan borçlar yer alıyor.