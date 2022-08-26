9 milyon icra dosyası kapatılıyor! Paket ne zaman Meclis'e gelecek? Hangi borçları devlet üstlenecek? Hangi tutara kadar olan borçlar silinecek?

Son dakika haberine göre Salgın ve küresel krizden en fazla etkilenen dar gelirliler için hazırlanan yeni paketle 6 milyon kişinin borcu tasfiye edilecek. 2 bin TL'ye kadar olan borçları kapsayan yaklaşık 9 milyon icra dosyası tasfiye edilecek.

Sabah Giriş Tarihi: 26.08.2022 06:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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