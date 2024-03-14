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Haberler Galeri Roketsan KPSS şartsız lise mezunu personel alımlarına başladı! itfaiye, Güvenlik Görevlisi, Mühendisi kadroları için şartlar belli oldu

Roketsan KPSS şartsız lise mezunu personel alımlarına başladı! itfaiye, Güvenlik Görevlisi, Mühendisi kadroları için şartlar belli oldu

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi firmalarından Roketsan, lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. Adaylardan KPSS puanı istenmeyen alımlarda başvurular online olarak kabul edilecek.

Giriş Tarihi: 14.03.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 09:10
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Roketsan KPSS şartsız lise mezunu personel alımlarına başladı! itfaiye, Güvenlik Görevlisi, Mühendisi kadroları için şartlar belli oldu

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi firması Roketsan, en az lise mezunu adaylar arasından Silahlı Güvenlik Görevlisi, İtfaiye Eri ve Üretim Mühendisi kadrolarına personel alımı yapacağını duyurdu. Firma, 14 Haziran 1988 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) roket ve füze ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş olup, ülkemizde roket ve füze tasarımı, geliştirilmesi ve üretiminde önemli bir rol üstlenmektedir. Şirket, bünyesindeki boş kadroları hızla doldurmak için adımlar atıyor. İşte Roketsan'nın alım yapacağı kadrolar ve şartları….

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Roketsan KPSS şartsız lise mezunu personel alımlarına başladı! itfaiye, Güvenlik Görevlisi, Mühendisi kadroları için şartlar belli oldu

ROKETSAN PERSONEL ALIMI NASIL YAPILIR?

Roketsan personel alımı başvurusunda bulunabilmek için https://ikbasvuru.roketsan.com.tr/ internet adresini ziyaret ederek başvuruda bulunabilirsiniz.

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Roketsan KPSS şartsız lise mezunu personel alımlarına başladı! itfaiye, Güvenlik Görevlisi, Mühendisi kadroları için şartlar belli oldu

ROKETSAN BOŞ KADROLAR VE ŞARTLARI

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Roketsan KPSS şartsız lise mezunu personel alımlarına başladı! itfaiye, Güvenlik Görevlisi, Mühendisi kadroları için şartlar belli oldu

Silahlı Güvenlik Görevlisi Başvuru Şartları,

•En az lise mezunu (tercihen Özel Güvenlik ve Koruma Bölümünden mezun),

•Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı'na sahip,

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Roketsan KPSS şartsız lise mezunu personel alımlarına başladı! itfaiye, Güvenlik Görevlisi, Mühendisi kadroları için şartlar belli oldu

•Askerliğini tamamlamış,

•01.01.2024 tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olan,

•Boyu tercihen 175 cm ve üzeri olan,