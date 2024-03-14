Roketsan KPSS şartsız lise mezunu personel alımlarına başladı! itfaiye, Güvenlik Görevlisi, Mühendisi kadroları için şartlar belli oldu

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi firması Roketsan, en az lise mezunu adaylar arasından Silahlı Güvenlik Görevlisi, İtfaiye Eri ve Üretim Mühendisi kadrolarına personel alımı yapacağını duyurdu. Firma, 14 Haziran 1988 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) roket ve füze ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş olup, ülkemizde roket ve füze tasarımı, geliştirilmesi ve üretiminde önemli bir rol üstlenmektedir. Şirket, bünyesindeki boş kadroları hızla doldurmak için adımlar atıyor. İşte Roketsan'nın alım yapacağı kadrolar ve şartları….