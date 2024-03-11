0.69 Faizli Konut Kredisi Fırsatı! 600.000 TL, 700.000 TL ve 2.000.000 TL Kredi Geri Ödeme Tablosu! Aylık 1.943 TL Taksitle...

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN YENİ GÜCÜ

Finansman açısından da önemli adımlar atan proje kapsamında, enerji verimliliğine önem verilecek ve risk altındaki yapıların dönüşümü için 2,5 milyon TL'ye kadar kredi desteği sağlanacak. Bu kredi imkanı, %0,69 faiz oranı ve 180 ay vadeyle sunulacak. Ayrıca, orta ve düşük gelirli vatandaşlar ile şehit ve gazi yakınları, emekliler ve engelliler için ek faiz indirimleri uygulanacak.