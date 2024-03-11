HaberlerGaleri0.69 Faizli Konut Kredisi Fırsatı! 600.000 TL, 700.000 TL ve 2.000.000 TL Kredi Geri Ödeme Tablosu! Aylık 1.943 TL Taksitle...
0.69 Faizli Konut Kredisi Fırsatı! 600.000 TL, 700.000 TL ve 2.000.000 TL Kredi Geri Ödeme Tablosu! Aylık 1.943 TL Taksitle...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümü hızlandırmak için önemli bir adım attı. Bakan Özhaseki, kentsel dönüşüm projelerini desteklemek amacıyla 180 ay vade ve yüzde 0,69 faiz oranıyla kredi imkanı sağlanacağını duyurdu. Bu adımın, kentsel dönüşüm sürecini daha da hızlandırarak, riskli yapıların yenilenmesine ve yaşanabilir şehirlerin oluşturulmasına katkı sağlaması bekleniyor.
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Giriş Tarihi: 11.03.2024 10:02Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 10:18