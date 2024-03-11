11 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 0.69 Faizli Konut Kredisi Fırsatı! 600.000 TL, 700.000 TL ve 2.000.000 TL Kredi Geri Ödeme Tablosu! Aylık 1.943 TL Taksitle...

0.69 Faizli Konut Kredisi Fırsatı! 600.000 TL, 700.000 TL ve 2.000.000 TL Kredi Geri Ödeme Tablosu! Aylık 1.943 TL Taksitle...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümü hızlandırmak için önemli bir adım attı. Bakan Özhaseki, kentsel dönüşüm projelerini desteklemek amacıyla 180 ay vade ve yüzde 0,69 faiz oranıyla kredi imkanı sağlanacağını duyurdu. Bu adımın, kentsel dönüşüm sürecini daha da hızlandırarak, riskli yapıların yenilenmesine ve yaşanabilir şehirlerin oluşturulmasına katkı sağlaması bekleniyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 10:18
  • 1
  • 11
0.69 Faizli Konut Kredisi Fırsatı! 600.000 TL, 775.000 TL ve 2.000.000 TL Kredi Geri Ödeme Tablosu! Aylık 1.943 TL Taksitle...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümün ivme kazanması için önemli bir adım attı. Bakan Özhaseki, kentsel dönüşüm projelerini teşvik etmek amacıyla 180 ay vade ve düşük faiz oranlarıyla kredi fırsatı sunulacağını duyurdu. Bu kredi imkanıyla birlikte, kentsel dönüşümün daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

  • 2
  • 11
0.69 Faizli Konut Kredisi Fırsatı! 600.000 TL, 775.000 TL ve 2.000.000 TL Kredi Geri Ödeme Tablosu! Aylık 1.943 TL Taksitle...

İKLİM VE AFETLERE DAYANIKLI ŞEHİRLER PROJESİ

Türkiye'nin önde gelen metropollerinde kentsel dönüşüm alanında önemli bir adım atılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki liderliğinde başlatılan "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi", İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ gibi şehirlerin kentsel dönüşümünü hedefliyor. Bu proje, Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelede öncü bir konuma gelmesini amaçlıyor.

  • 3
  • 11
0.69 Faizli Konut Kredisi Fırsatı! 600.000 TL, 775.000 TL ve 2.000.000 TL Kredi Geri Ödeme Tablosu! Aylık 1.943 TL Taksitle...

PİLOT BÖLGE İZMİR

Projede, özellikle iklim değişikliğinin getirdiği risklerin azaltılması ve doğal afetlere karşı şehirlerin direncinin artırılması hedefleniyor. İzmir'in pilot bölge olarak seçildiği projede, Türkiye'nin diğer metropollerinin de benzer dönüşümler geçirmesi planlanıyor. Bu kapsamlı girişimle, Türkiye'nin gelecekteki afetlere ve çevresel zorluklara karşı daha hazırlıklı olması amaçlanıyor.

  • 4
  • 11
0.69 Faizli Konut Kredisi Fırsatı! 600.000 TL, 775.000 TL ve 2.000.000 TL Kredi Geri Ödeme Tablosu! Aylık 1.943 TL Taksitle...

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN YENİ GÜCÜ

Finansman açısından da önemli adımlar atan proje kapsamında, enerji verimliliğine önem verilecek ve risk altındaki yapıların dönüşümü için 2,5 milyon TL'ye kadar kredi desteği sağlanacak. Bu kredi imkanı, %0,69 faiz oranı ve 180 ay vadeyle sunulacak. Ayrıca, orta ve düşük gelirli vatandaşlar ile şehit ve gazi yakınları, emekliler ve engelliler için ek faiz indirimleri uygulanacak.

  • 5
  • 11
0.69 Faizli Konut Kredisi Fırsatı! 600.000 TL, 775.000 TL ve 2.000.000 TL Kredi Geri Ödeme Tablosu! Aylık 1.943 TL Taksitle...

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE DOSTU YAPILAR

Projede yer alacak binalar için A ve B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi şartı aranacak ve belgeye sahip olan yapılar için faiz indirimleri yapılacak. Bu adımın, sürdürülebilir kalkınma ve çevre dostu yapıların teşvik edilmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

0,69 FAİZLE KREDİ GERİ ÖDEME TABLOSU