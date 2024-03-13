SGK Güncel Tabloyu Paylaştı: Bu Hastalıklardan Birine Yakalananlara Maaş

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden çalışanların erken emeklilik haklarına erişimini artırmak için yapılan sosyal güvenlik sistemi düzenlemeleri, önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Son güncellemelerle birlikte malulen emeklilik şartları ve hakları genişletilerek, bu zorlu süreçte olan bireylerin sosyal güvenceleri güçlendiriliyor.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 13.03.2024 00:50 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 00:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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