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SGK Güncel Tabloyu Paylaştı: Bu Hastalıklardan Birine Yakalananlara Maaş

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden çalışanların erken emeklilik haklarına erişimini artırmak için yapılan sosyal güvenlik sistemi düzenlemeleri, önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Son güncellemelerle birlikte malulen emeklilik şartları ve hakları genişletilerek, bu zorlu süreçte olan bireylerin sosyal güvenceleri güçlendiriliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2024 00:50 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 00:50
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SGK Güncel Tabloyu Paylaştı: Bu Hastalıklardan Birine Yakalananlara Maaş

Sosyal güvenlik sisteminde yapılan son düzenlemeler, sağlık sorunları yaşayan çalışanların yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik önemli adımlar içeriyor. Özellikle ciddi sağlık sorunları nedeniyle iş gücünü kaybeden bireyler için erken emeklilik imkanı, hem maddi hem de moral destek açısından büyük bir önem taşıyor. Son güncellemeyle birlikte malulen emeklilik hakkı ve bu haktan yararlanabilecek hastalıklar listesi genişletilmiş durumda.

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SGK Güncel Tabloyu Paylaştı: Bu Hastalıklardan Birine Yakalananlara Maaş

Malulen Emeklilik İmkanı

Malulen emeklilik hakkından yararlanabilecek hastalıklar arasında

Epilepsi,
Parkinson Hastalığı,
Beyin Tümörleri,

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SGK Güncel Tabloyu Paylaştı: Bu Hastalıklardan Birine Yakalananlara Maaş

Behçet Hastalığı,
Organ Nakli (kemik iliği hariç),
AIDS,
Tüberküloz,

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SGK Güncel Tabloyu Paylaştı: Bu Hastalıklardan Birine Yakalananlara Maaş

Siroz,
Zeka Geriliği,
Şizofreni,
Bipolar Bozukluk,
Multipl Skleroz (MS),

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SGK Güncel Tabloyu Paylaştı: Bu Hastalıklardan Birine Yakalananlara Maaş

Serebral Palsi,
Felç,
Uzuv Kayıpları,